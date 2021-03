IS-Prozess um verdurstetes Mädchen: Angeklagte bricht Schweigen

Die 29-jährige Angeklagte Jennifer W. wirkt in sich gekehrt und starrt auf den Tisch, als ihre Anwältin Seda Basay-Yildiz die Einlassung verliest. Fast zwei Jahre hat sie geschwiegen – jetzt hat die mutmaßliche IS-Terroristin Jennifer W. sich erstmals zu den Vorwürfen gegen sie vor dem Münchner Oberlandesgericht geäußert.

Es geht um das jesidische Mädchen Rania. Laut Bundesanwaltschaft war sie fünf Jahre alt, als sie ums Leben kam - ermordet von Jennifer W.s Ehemann, aber auch die Angeklagte selbst soll mitschuldig sein, weil sie tatenlos zugesehen habe, wie Rania in der Sonne verdurstet sei. Es ist eine Geschichte, die in Deutschland beginnt und schließlich im Sommer 2015 im Irak endet.

Seit August 2014 im IS-Gebiet

Sie habe sich in Deutschland nie wohlgefühlt, habe über Freunde zum Islam gefunden und sei schließlich konvertiert, lässt die Angeklagte in einer schriftlichen Einlassung mitteilen. Sie habe irgendwann einen Gesichtsschleier, einen Niqab, getragen. Sie habe Videos von Salafisten-Predigern geschaut und habe schließlich den Entschluss gefasst, sich der Terrorgruppe IS anzuschließen. Laut Einlassung wollte die Angeklagte zunächst mit einer Freundin ausreisen. Weil die Freundin aber zweifelte, ging sie im August 2014 alleine ins IS-Gebiet nach Syrien. Dort sei sie auch verheiratet gewesen.

Weiterer Ehemann wollte offenbar kein IS-Kämpfer sein

Mit dem zweiten Ehemann, der sich aktuell in Frankfurt am Main vor dem Oberlandesgericht verantworten muss, zieht sie 2015 in den Irak. Sie heiraten heimlich. Der IS ist offenbar gegen die Heirat, sieht im Ehemann keinen richtigen IS-Anhänger, weil dieser keinen Treueschwur auf die Terrorgruppe abgelegt hatte und auch nicht kämpfen wollte.

Im Irak kommen dann das Mädchen Rania und deren Mutter hinzu. Sie leben im Haushalt von Jennifer W. und ihrem Mann. Die jesidische Mutter habe Wäsche gewaschen, heißt es. Die Bundesanwaltschaft sagt, Jennifer W. habe Mutter und Kind gemeinsam mit ihrem Ehemann versklavt. Doch von Versklavung will Jennifer W. nichts mitbekommen haben. Nach der Verlesung der Einlassung spricht Anwältin Basay-Yildiz von einem falschen Vorwurf gegen ihre Mandantin.

Angeklagte: War mit Kind überfordert

Glaubt man der Einlassung, war Jennifer W. lediglich überfordert mit dem Kind. Sie habe sich für ein Kind im Haushalt noch nicht bereit gefühlt. Doch habe sie Rania niemals etwas angetan.

Doch dann kommt der Tag des Unglücks. Es ist Sommer 2015. Jennifer W. berichtet, dass das Kind ins Bett gemacht habe. Das Mädchen sollte deshalb seine Kleidung säubern. Es habe aber die Anweisung nicht befolgt - und so habe der Ehemann das Mädchen mit einem Seil im Innenhof ihres Hauses bei sengender Sonne angebunden.

"Ihre Hände waren vorne an den Handgelenken zusammengebunden", sagt sie. "Ich wollte ihr natürlich auf der Stelle helfen, wusste aber nicht, wie." Sie habe gemerkt, dass es immer heißer und die Sonne stärker wurde.

Kind sollte hören lernen

Darum habe sie versucht, ihren Mann dazu zu bewegen, das Kind wieder ins Haus zu holen. Er sei aber aggressiv geworden, habe gesagt, das Ganze gehe sie nichts an. Das Kind habe lernen sollen, "zu hören". Immer wieder habe sie ihn gebeten, das Mädchen wieder reinzulassen. Sie habe währenddessen geputzt und mehrmals nach dem Kind geschaut. Sie sei "erschrocken, wie schnell sich ihr Zustand verschlechtert hatte".

Erst als die Kleine zusammensackte, sei er zu ihr gelaufen und habe sie losgebunden. Weil sie leblos blieb, sei er mit ihr aus dem Haus gelaufen und zu einem Krankenhaus gefahren. "Ich war geschockt", hieß es in der Erklärung der Angeklagten. Sie habe geweint und nicht schlafen können. Bei seiner Rückkehr habe ihr Mann nicht gesagt, dass Rania gestorben sei, hieß es in der Erklärung der Angeklagten.

Bei erneutem Ausreiseversuch festgenommen

Kurz nach dem Ereignis, das sie in ihrer Erklärung mit "Der Tag" überschrieb, sei das Paar aus dem Irak in die Türkei gereist. Von dort aus wurde Jennifer W. dann nach Deutschland abgeschoben, bei einem erneuten Ausreiseversuch Jahre später wurde sie dann festgenommen und schließlich angeklagt.

Die 29-Jährige will das Kind nach dem Vorfall nie wieder gesehen haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mord durch Unterlassen vor, dass sie nicht eingegriffen habe, um das Kind zu retten. Ob der Vorwurf sich halten lässt, werden die kommenden Prozesstage zeigen. Noch ist die Einlassung nicht komplett abgeschlossen. Sie wird wohl noch im März fortgesetzt.

Text mit dpa-Material