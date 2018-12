IS-Flagge gefunden: Erneuter Anschlagsversuch auf ICE?

Am Sonntag informierte die Berliner Polizei über einen "gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr". Ein Halteseil war gerissen, ein Versorgungskabel beschädigt. Ein Oberleitungsschaden, den die Berliner Polizei als Straftat einstufte. Daraufhin wurden das Landeskriminalamt und der Staatsschutz in die Ermittlungen miteinbezogen. Man prüfe eine mögliche "politische Tatmotivation".

Politisches Tatmotiv?

Am ersten Weihnachtstag dann teilten die Behörden mit, man habe erneut Kriminaltechniker an den Tatort geschickt. Diese hätten vor Ort "eine Flagge des sogenannten Islamischen Staates und Schriftstücke mit arabischen Schriftzeichen" sichergestellt. Auch wenn die Polizei betont, dass man zuerst prüfe, ob die sichergestellten Flaggen und Schriftstücke im Zusammenhang mit den Beschädigungen an der Oberleitung stehen, so teilt das LKA auch mit, dass man einen möglichen Zusammenhang mit einem vermutlichen Anschlagsversuch in Bayern im Oktober prüft.

Anfang Oktober hatte ein ICE auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen München und Nürnberg auf der höhe Allertshausen ein dünnes Drahtseil durchtrennt, das über die Gleise gespannt war. Der Zug wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. Dass es sich um einen Anschlag handeln könnte, wurde erst Ende Oktober von den Behörden so eingeschätzt.

Auch in Bayern: Abstrakte Drohungen auf Arabisch

Denn auch in Bayern wurden nahe des Tatorts Schriftstücke in arabischer Sprache sichergestellt. Diese seien jedoch abstrakt und allgemein gewesen. Als höchst ungewöhnlich stufte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann den Fall damals ein. Insgesamt 50 Beamte ermittelten direkt nach dem versuchten Anschlag in Bayern in der Sonderermittlungsgruppe, der sogenannten Besonderen Aufbauorganisation Trasse (BAO Trasse).

Islamischer Staat oder Rechtsextremismus?

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitierte Anfang November einen Ermittler der BAO Trasse in Bayern mit den Worten: "Wir halten es für möglich, dass es sich um einen radikalisierten Einzeltäter aus dem extrem rechten Milieu handelte, der kurz vor der Landtagswahl in Bayern Stimmung gegen Flüchtlinge provozieren wollte." Die Welt am Sonntag wiederum hatte gemeldet, ein Hintergrund zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werde geprüft.

Ob und in wiefern der "gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr" in Berlin im Zusammenhang mit dem Vorfall in Bayern steht, wollen nun die Berliner Behörden ermitteln.