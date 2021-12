"Ich mache meine Arbeit und die ist wissenschaftlich fundiert"

Karl Lauterbach (SPD) ist nicht nur Epidemiologe, Arzt und seit neuestem Gesundheitsminister. Karl Lauterbach ist nebenberuflich ein nicht ganz talentfreier Humorist. Ob er zu Lothar Wieler, dem Leiter des Robert-Koch-Instituts, noch stehe, will ein Journalist in der Bundespressekonferenz wissen. "Das lässt sich leicht beantworten, sonst säße er hier nicht", sagt Lauterbach, was sogar dem sonst so ernsten Wieler ein Lächeln und wippende Bewegungen im Oberkörper abringt.

RKI kommt Ministerpräsidentenkonferenz zuvor

Die Frage stellte sich nach dem turbulenten Dienstagnachmittag, an dem die Bund-Länder-Runde über die Maßnahmen für die anstehenden Tage beriet. Turbulent vor allem wegen eines Papiers des RKI. Noch einmal kurz zusammengefasst: Am Sonntagnachmittag veröffentlichte der neue Expertenrat der Bundesregierung eine Stellungnahme, in dem er vor einer "explosionsartigen Verbreitung" des Coronavirus wegen der Omikron-Variante warnte.

Damit einher gingen hohe Risiken für die kritische Infrastruktur und die Gefahr einer erheblichen Überlastung der Krankenhäuser. Es ergäbe sich Handlungsbedarf bereits für die kommenden Tage. Alle 19 Mitglieder des Expertenrats stimmten dem zu. Darunter auch Lothar Wieler.

Auf der Grundlage dieses Papiers riefen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und MPK-Vorsitzender Hendrik Wüst (CDU) schnell und spontan eine Runde für den Dienstag ein. Kurz bevor die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammentraten, veröffentlichte dann das RKI ein eigenes Papier, in dem die Seuchenschutzbehörde "maximale Kontaktbeschränkungen" forderte und 15 Maßnahmen vorschlug, die am besten sofort umgesetzt und kontrolliert werden sollten. Darunter etwa das Schließen von Restaurants, das Verbot von Gesang in Innenräumen, der Zutritt in Ladengeschäfte nur mit 2G (Geimpfte und Genesene) und selbst für Geschäfte des täglichen Bedarfs und die Fahrten mit dem ÖPNV nur mit 3G.

Vorgehen des RKI irritierte Bundesregierung: "nicht ideal"

Das Vorgehen des RKI irritierte wohl Mitglieder der Bundesregierung. Das berichteten nicht nur Medien, sondern auch NRW-Ministerpräsident Wüst deutete das in der Pressekonferenz zu den MPK-Beschlüssen an. Medienberichten zufolge soll Kanzler Olaf Scholz schon zu Beginn der gestrigen Sitzung klargestellt haben: Grundlage für das Treffen sei das Papier des Expertenrats, nicht das des Robert-Koch-Instituts.

Und Lauterbach soll sogar noch deutlicher geworden sein. Bezogen auf die RKI-Vorschläge wird er wörtlich zitiert: "Dass es heute veröffentlicht wurde, war nicht abgestimmt und nicht ideal."

Lauterbach und Wieler beschwichtigen

Einen Tag später, beim gemeinsamen Pressebriefing in Berlin, bei dem auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, teilnahm, versuchen sowohl Lauterbach als auch Wieler zu beschwichtigen. Lauterbach verteidigt zunächst die Beschlüsse vom Dienstag und kann als Erfolg vermelden, dass bis Ende Januar genug Impfstoff da sein werde, um das angestrebte Ziel von weiteren 30 Millionen Impfungen durchzuführen. Diese werden zum überwiegenden Teil mit Moderna, nur zum kleinen mit Biontech bestritten. "Wir können so schnell und so viel boostern wie nötig", sagt der Minister. An der Menge werde es nicht scheitern. Auf die Organisation komme es an.

Und Wieler bittet in dem Ton, den er selbst einmal als papageienhaft beschrieb, die Bevölkerung darum, auf Kontakte zu verzichten: "Das Weihnachtsfest soll nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht." Während Lauterbach meistens die sprechende Person direkt ansieht, blickt Wieler stoisch nach vorne oder macht sich Notizen.

RKI gibt "kontinuierlich Empfehlungen"

In der Fragerunde der Journalistinnen und Journalisten wird Wieler dann mehrfach auf das Vorgehen seiner Behörde angesprochen. Der RKI-Präsident reagiert von Mal zu Mal verständnisloser: "Das Robert-Koch-Institut gibt kontinuierlich Empfehlungen", wiederholt er immer wieder. Ob er nicht hätte vorhersehen können, was das Papier seiner Behörde auslösen werde?

"Ich kann nicht in die Zukunft sehen", sagt er und guckt dabei nach unten, als hätten die RKI-Modellierer nicht vielleicht doch so ein Szenario aufgemalt. Wie er zu den Beschlüssen, die am Dienstag getroffen worden sind, stehe? "Ob ich zufrieden oder unzufrieden bin, ist völlig unerheblich."

Lauterbach steht Wieler zur Seite

Lauterbach, der sich ja laut Medienberichten verwundert über das RKI gezeigt haben soll, versucht irgendwann Wieler beizuspringen: "Wir müssen nach vorne blicken", sagt der Gesundheitsminister der damit auch Vorgesetzter Wielers ist. Die Diskussion, ob das Vorgehen unglücklich platziert war, sei für ihn "nicht interessant". Man mache da einen Graben auf, der keiner ist. "Alle in unserem Land haben dasselbe Ziel", pflichtet ihm Wieler bei.

Gesundheitsminister und RKI-Präsident vermitteln den Eindruck, in diesem Moment wieder enger zusammenzurücken. Allerdings scheinen Wieler die vergangenen Stunden nahe gegangen zu sein. Als er gefragt wird, wie er das Echo in den Medien aufgenommen habe, zuckt er die Schultern, ordnet seine Notizen und sagt: "Ich verfolge die Nachrichten nicht so sehr, wie Sie das vielleicht annehmen." Dann schlägt er seine Papiere leicht auf den Tisch und fügt leise hinzu: "Ich mache nämlich meine Arbeit und die ist wissenschaftlich fundiert." Man merkt an diesem Nachmittag: Auch der selbst ernannte Papagei ist mal gereizt.