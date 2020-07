Irreführendes Video zu Corona-Tests bei Papaya in Tansania

Laut englischen Untertiteln vermutet der Präsident von Tansania, John Magufuli, in einer Rede, jemand treibe ein "schmutziges Spiel mit den Tests". Das Video davon verbreitet sich unter selbsternannten "Corona-Rebellen" und Zweiflern an der Corona-Pandemie. Doch das Video ist irreführend.

Abstriche bei Ziegen und Papayas - und die Tests seien positiv

Der Präsident von Tansania sagt in seiner Rede, die Regierung habe in seinem Auftrag bei Ziegen, Schafen, Vögeln, Papayas und Motoröl Sars-Cov-2-Abstriche gemacht. Diese habe man an medizinische Laboren zur Auswertung gegeben. Positiv auf Sars-Cov-2 getestet seien demnach zum Beispiel die Probe einer Papaya, einer Ziege und eines Vogels. Den PCR-Tests - so die scheinbar klare Botschaft des Videos - könne man nicht trauen: Sie lieferten zufällig falsche Ergebnisse oder die Tests selbst seien verunreinigt.

WHO: Tests sind nicht kontaminiert

Aber: Ein Beleg für eine mögliche Unzuverlässigkeit von PCR-Tests ist das Video nicht. Zu den tatsächlichen Umständen der angeblichen Tests gibt es nämlich keine Information. Die Afrika-Leiterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Matshidiso Moeti, reagierte und sagte: "Wir sind überzeugt, dass die Tests, die gestellt wurden und die auf dem internationalen Markt sind, (...) nicht mit dem Virus kontaminiert sind."

Zuverlässigkeit der PCR-Tests in Deutschland getestet

In Deutschland gibt es eigene Versuche zur Zuverlässigkeit von PCR-Tests, auf die Labormediziner hinweisen.

Der Versuch hat sich damit befasst, wie gut sind die Testsysteme für die PCR-Diagnostik in Deutschland, sind sie ausreichend empfindlich und ausreichend spezifisch. "Da kann man sehen, dass die Testergebnisse für diesen Versuch außerordentlich gut sind", sagte zum Beispiel Michael Müller von den Akkreditierten Laboren in der Medizin e.V.. Zuständig für die Zulassung von Medizinprodukten in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut. Im Zusammenhang mit dem Video aus Tansania heißt es dort, dass falsch positive Ergebnisse vor allem durch Fehler oder unsauberes Arbeiten im Labor entstehen.

Irreführendes Video auch von Bodo Schiffmann verbreitet

Auf das Video aus Tansania bezieht sich auch der Sinsheimer Mediziner und Youtuber Bodo Schiffmann. Seit Monaten zählt Schiffman zu den am häufigsten genannten Namen, wenn es um die Kritik an den Corona-Entscheidungen von Bund und Ländern geht. In einem #Faktenfuchs checken wir die zentralen Behauptungen des Arztes. Schiffman ist Mitgründer der Bewegung "Widerstand2020". Eine Gruppe, die auch Anhänger von Verschwörungsmythen anzieht und Teil eines Spektrums ist, in dem häufig Desinformation verbreitet wird.

(Stand: 13. Mai 2020)