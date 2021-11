Irme Stetter-Karp wird oberste katholische Laienvertreterin

Irme Stetter-Karp wird Nachfolgerin von Thomas Sternberg, der nach sechs Jahren nicht mehr antrat. Stetter-Karp ist derzeit Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbands. Beworben hatte sich auch Ulrich Hemel, Präsident des Bundes Katholischer Unternehmer. Für Stetter-Karp stimmten 149 von 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für Hemel 41. "Ich werde es wirklich mit Leidenschaft machen", kommentierte Stetter-Karp ihre Wahl.

Der Führungswechsel kommt zu einer kritischen Zeit. Das ZdK organisiert gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz den Reformprozess der katholischen Kirche, den sogenannten Synodalen Weg. Er soll helfen, den Mitgliederschwund zu bremsen und den Vertrauensverlust nach Skandalen um sexuellen Missbrauch durch Priester zu überwinden.

Bätzing und Heinrich gratulieren

Gratulationen kamen von den beiden obersten Kirchenvertretern: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, beglückwünschte Irme Stetter-Karp zur Wahl als neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Damit gehe gleichzeitig das Amt als Präsidentin des Synodalen Weges einher, betonte Bätzing am Freitag in einem Schreiben. Die Synodenpräses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, gratulierte via Twitter: "Für Ihre Arbeit wünsche ich ihr ganz viel Segen und freue mich auf baldiges Treffen und die künftige ökumenische Zusammenarbeit."

Bätzing betonte, er sei dankbar für die guten und fruchtbaren Beziehungen zum ZdK. Das vielfältige Engagement der Mitglieder des ZdK sei "für das Leben der Kirche und das Glaubenszeugnis in der Öffentlichkeit unverzichtbar", so Bätzing in einem Brief an Stetter-Karp. Der Katholikentag im kommenden Jahr in Stuttgart sei eine Chance, "in einer krisenhaften Situation öffentlich Zeugnis unseres Glaubens abzulegen und gleichzeitig die gesellschaftliche Relevanz von Kirche in diesem Land zu unterstreichen". An die neue Präsidentin gerichtet, betonte Bätzing: "Gehen wir diesen Weg gemeinsam, ohne Angst, im mutigen Aufbruch einer Kirche, die nach vorne blickt, wie es Papst Franziskus sagt."

Vom Dienst im Bistum Rottenburg-Stuttgart an die Spitze der Laien

Stetter-Karp wirkte schon bisher als Delegierte und Co-Moderatorin der Versammlung des Synodalen Wegs. Sie war jahrzehntelang im Dienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dort leitete sie die Hauptabteilung Caritas, bis sie Ende September 2020 in den Ruhestand ging. Die Mutter zweiter erwachsener Kinder ist Diplom-Sozialarbeiterin, Diplom-Pädagogin und promovierte Sozialwissenschaftlerin.

Das Zentralkomitee ist der Zusammenschluss von Vertretern der Diözesanräte sowie anderer Vertretungen und Persönlichkeiten. Es ist das höchste Laiengremium der katholischen Kirche in Deutschland.