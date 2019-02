Via Instagram: Irans Außenminister Sarif will zurücktreten

Gleichzeitig wurde aber bekanntgegeben, dass Präsident Hassan Rouhani dies nicht akzeptieren werde. Sarif habe bis jetzt bravourös seine Arbeit verrichtet und werde es auch weiterhin tun, so das Präsidialamt auf seiner Instagram-Seite in der Nacht. Daher werde Präsident Rouhani auch diesen Rücktritt nicht akzeptieren. "Sarif wird nicht alleine sein und wir (die Regierung) werden alle zu ihm halten", so das Präsidialamt.

Mitte Februar hatte Sarif an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen, wo er die Europäer zu einem robusteren Auftreten gegenüber den USA im Streit um das Atomabkommen aufgefordert hatte.

Maßgeblich an Atomabkommen beteiligt

Weshalb der in den USA ausgebildete Sarif zurücktritt, war zunächst nicht klar. Der Sohn einer wohlhabenden Familie galt auf iranischer Seite als treibende Kraft beim Abschluss des Atomvertrags mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland im Jahr 2015. Die Vereinbarung von 2015 sollte den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden.

Die USA haben sich inzwischen aus dem Abkommen wieder zurückgezogen und neue Sanktionen verhängt. Die EU hält an dem Abkommen fest, ebenso China und Russland.

Bei der Arbeit an dem auch im Iran umstrittenen Vertrag war Sarif einer der wichtigsten Mitstreiter des gemäßigten Präsidenten Rouhani. Dieser steht vonseiten konservativer Kräfte im Land in der Kritik, weil die ohnehin geschwächte Wirtschaft durch neue US-Sanktionen noch stärker beeinträchtigt wird.

US-Außenminister Pompeo reagiert unterkühlt

US-Außenminister Mike Pompeo schrieb auf Twitter, die Ankündigung werde "zur Kenntnis" genommen. Nun werde abgewartet, ob Sarif das Amt tatsächlich abgebe. "So oder so sind er und (der iranische Staatschef) Hassan Rouhani nur Strohmänner einer korrupten religiösen Mafia."