Iranische Aktivisten: "Protest ist nicht mehr zu stoppen"

Schärfere und zielgenaue Sanktionen

Damit die Proteste Erfolg haben, braucht es auch Unterstützung aus dem Ausland, meint der Politologe Mehdi Khodaei. Westliche Sanktionen gegen die iranische Regierung seien wirksam. Dass sie hauptsächlich die Bevölkerung träfen, sei Propaganda des Regimes. "Das Problem waren nicht die Sanktionen, sondern die Korruption in dem Land", sagt Khodaei, der als Regime-Gegner selbst sechs Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran einsaß. Er fordert die deutsche Politik auf, stärkere und zielgenauere Sanktionen durchzusetzen, etwa indem Konten von Revolutionsgarden, deren Angehörige im Ausland lebten, gesperrt werden. Außerdem sollte diese Eliteeinheit auch in Deutschland und Europa als Terrororganisation eingestuft werden.

Solidaritätskundgebung in Nürnberg

Um Solidarität mit der iranischen Freiheitsbewegung zu zeigen, wird es am Samstag (10.12.2022, 16.30 Uhr) eine Kundgebung auf dem Kornmarkt in Nürnberg geben. Am Internationalen Tag der Menschenrechte soll aus der Stadt des Friedens und der Menschenrechte ein Zeichen gesetzt werden. So wird Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ein Grußwort halten. Auf der Bühne werden aber auch Iranerinnen und Iraner sprechen. Schließlich ist die Community in Nürnberg sehr aktiv und wird den friedlichen Kampf für Freiheit im Iran auch weiterhin unterstützen.