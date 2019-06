Iran will US-Drohne abgeschossen haben

In der Erklärung der Revolutionsgarden ist von einer "US-Spionagedrohne" die Rede, die in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Es handele sich um einen Flugkörper des Typs "Global Hawk". Vonseiten des US-Militärs kam jedoch ein Dementi: Es sei keine Drohne über iranischem Gebiet im Einsatz gewesen.

Streit um mutmaßliche Tanker-Angriffe

Die Provinz Hormozgan liegt direkt am Persischen Golf, einer der weltweit wichtigsten Transportrouten für Ölexporte. In dieser Region hatte es vor rund einer Woche mutmaßliche Angriffe auf zwei Öltanker gegeben. Auf beiden Schiffen gab es Explosionen. Ob es sich tatsächlich um gezielte Angriffe handelt, ist bisher nicht geklärt. Die USA beschuldigen den Iran, hinter den Vorfällen zu stecken. Andere Staaten schlossen sich der Sichtweise der US-Regierung an, darunter etwa Großbritannien. Die iranische Führung bestreitet die Vorwürfe.

Konflikt spitzt sich zu

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich bereits seit Monaten zu. Im vergangenen Jahr waren die USA einseitig aus dem 2015 zwischen den fünf UN-Vetomächten, Deutschland und dem Iran geschlossenen Atomabkommen ausgestiegen. Seitdem hat die US-Regierung mehrfach Sanktionen gegen den Iran verhängt, hauptsächlich um die Wirtschaft des Landes zu schwächen.