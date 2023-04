Iran: Wie das Regime den Kopftuchzwang überwacht

Anfang der Woche hat der Iran mal wieder seine Schlagkraft demonstriert - bei der jährlichen Militärparade. Auf einer Tribüne: ranghohe Offiziere und Sicherheitskräfte, alles Männer in Uniformen, viele mit dunkler Sonnenbrille und Bart. Die iranischen Streitkräfte zeigen ihr Arsenal. Kampfjets und Hubschrauber fliegen über die Parade hinweg – an der Tribüne rollen Kampfdrohnen, Langstreckenraketen und Panzer vorbei. Man zeigt, was man hat.

Irans Präsident Ebrahim Raisi spricht über Frieden und Sicherheit in seinem Land und darüber, was man bereit ist, dafür einzusetzen. Er droht Richtung Israel. Man sei bei der "allerkleinsten Aktion" gegen den Iran in der Lange, schnell und robust zu reagieren. Drohungen gegen Israel gehören zum Repertoire, nicht nur an solchen Tagen.

Machtdemonstration nach innen und außen

Auch wenn Raisi Saudi-Arabien, ehemals ein feindlicher Nachbarstaat, nicht direkt anspricht: Es gibt warme Worte an die Nationen in der Region, die ebenfalls die Sicherheit – so heißt es – herstellen und wahren wollten. Iran und Saudi-Arabien befinden sich in einem Annäherungsprozess. Teheran hat den saudischen König zu einem Staatsbesuch eingeladen. Die Machtdemonstration gilt aber nicht nur dem Ausland. Auch nach innen soll klar sein: Hier wird durchgegriffen.

Einer, der das tut, ist Ahmad-Reza Radan, Irans Polizeichef, und als solcher für Sicherheit und Ordnung im Land zuständig. Und da spielt die Kopftuchpflicht für das Regime aktuell wohl die wichtigste Rolle. Sie wird seit einer Woche strikt kontrolliert - per Videoüberwachung. Die Ansage kam von Polizeichef Radan: "Die Intelligente Technologie wird uns dabei helfen, Verstöße gegen das Kopftuchgebot zu dokumentieren, die Person zu warnen und schließlich vor Gericht zu laden", sagte er, "wenn wir einen Verstoß in einem Fahrzeug identifizieren, wird der Halter beim ersten Mal gewarnt, beim zweiten Mal allerdings wird das Auto konfisziert. Und wenn ein Ladeninhaber das Kopftuchgebot nicht kontrolliert und einhält, wird sein Geschäft geschlossen."

Privat-Fahrzeuge können beschlagnahmt werden

Und tatsächlich kursieren im Internet Videos, in denen religiöse Autoritäten Einkaufspassagen persönlich kontrollieren. Mehr als 100 Geschäfte sollen bislang geschlossen worden sein, auch Taxis und Privat-Pkw können jetzt konfisziert werden, wenn der Fahrer die Kopftuchpflicht bei den Mitfahrerinnen nicht einhält. Das ist neu.

Shima Ghousheh ist Anwältin und eine der wenigen Frauen im Iran, die Interviews gibt – ihr Schwerpunkt: Frauenrechte. Sie ist skeptisch, was die rechtliche Grundlage der Kameraüberwachung angeht:

"Bei Körperverletzung, Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt müssen Frauen Zeugen vor Gericht vorweisen - sie können sich nicht auf Beweise wie Videos berufen. Aber wenn eine Frau das Kopftuch nicht trägt, soll das plötzlich gehen." Shima Ghousheh

SMS zur Erinnerung an die Kopftuchpflicht

Frauen, deren Verstoß gegen die Kopftuchpflicht festgestellt wurde, bekommen dieser Tage Kurznachrichten: Darin werden die "lieben Mitbürgerinnen" daran erinnert, dass die Pflicht zum Hijab gesetzlich vorgeschrieben ist und wie jedes andere Gesetz des Landes eingehalten werden muss. Auf die Warnung folgt meist eine Vorladung vor Gericht. Und immer öfter werden Fälle bekannt, in denen Frauen ohne Kopftuch bei Behörden nicht angehört werden. Sie werden einfach ignoriert.

So wie eine Frau, die sich beschwert und mit ihren Nerven am Ende zu sein scheint. Sie sei seit 10.45 Uhr da und werde nicht bedient. Sie möge einfach ihr Kopftuch aufsetzen, heißt es nur, dann werde sie schon angehört. Und tatsächlich: Mit Kopftuch läuft's auf einmal.

Für Anwältin Ghouseh sind Fälle wie diese Alltag: "Frauen im Iran haben über die Jahre gelernt, dass, wenn eine Bankfiliale sie nicht bedient, sie zu einer anderen Filiale gehen. Oder wenn ein Café sie nicht reinlässt, gehen sie in ein anderes Café." Das heißt, iranische Frauen seien nicht mehr bereit, diese Einschränkungen zu akzeptieren und sich ihnen zu beugen, sich schweigend zu verhalten, das zu tun, was andere wollten.

Selbst Grundschulmädchen wurden vergiftet

Keine Wahl haben Schülerinnen, die seit einem halben Jahr in ihren Schulklassen offenbar Vergiftungen ausgesetzt sind. Selbst Grundschulmädchen waren betroffen, jüngst in Urmia, im Nordwesten des Landes.

Die Situation vor Ort sieht so aus: Mädchen in rosa Schuluniformen und weißen Kopftüchern stehen vor ihrer Schule. Es herrscht großes Durcheinander. Alle halten sich Taschentücher vor Mund und Nase, viele rufen nach ihren Eltern. Mehr als 13.000 Verdachtsfälle verzeichnen die Behörden zwar offiziell. Und hunderte Fälle mussten im Krankenhaus behandelt werden – doch passiert ist bislang nichts. Ganz im Gegenteil.

Ein leitender Arzt der Akademie für Medizinische Forschung im Iran namens Mohammad Reza Motamedi spielt die Vorkommnisse herunter. Man sei der Sache nachgegangen, das Gesundheitsministerium habe die Luft von den vermeintlichen Anschlagsorten untersucht und bis heute keine Spur eines giftigen Stoffes finden können.

Arzt spricht von Massenhysterie

Vielmehr handele es sich um Massenhysterie, für die Frauen empfänglicher seien, gibt sich Motamedi in der Zeitung "Jamaran News" sicher, das passiere in vielen Ländern. Zitat: "Der Feind möchte einfach, dass alle denken, Muslime seien gegen die Bildung von Mädchen."

Das Gegenteil sei der Fall. In allen Universitäten könne man sehen: 99 Prozent der Zulassungen im Fach Gynäkologie gingen an junge Frauen.

Die Anschläge gegen die Schülerinnen gehen unterdessen weiter. Ein Regime, das militärische Macht nach außen demonstriert und die totale Überwachung der Frauen im Inneren ausbaut, ist nicht in der Lage, eine Anschlagswelle gegen Schülerinnen aufzuklären.