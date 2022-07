Iran und Russland lehnen türkischen Einmarsch in Nordsyrien ab

Der türkische Präsident Recept Tayyip Erdogan hat bei einem Treffen mit den Staatsoberhäuptern von Russland und dem Iran keine Unterstützung für seine Pläne in Nordsyrien erhalten. Dort plant die Türkei eine Invasion, um die kurdische YPG zu schwächen. Auf Erdogans konkrete Aufforderung, dass Russland und der Iran ihn dabei unterstützen sollten, hatte schon Irans oberster Führer Ayatollah Khamanei am Morgen betont, ein solcher Militäreinsatz wäre schädlich für Syrien, die Türkei und die Region.

Raisi und Putin sagen "Nein" zu Erdogans Nordsyrien-Plänen

Am Abend ergänzte dann Präsident Ebrahim Raisi noch: "Iran ist der Ansicht, dass die einzige Lösung für die syrische Krise eine politische ist und dass militärische Maßnahmen nicht nur unwirksam sind, sondern die Situation verschlimmern werden". Auch Wladimir Putin ließ über seinen Sprecher mitteilen, dass man einen türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien ablehne und auf eine politische Einigung setze. Der russische Präsident forderte darüber hinaus mehr Einheit in der Syrien-Politik und warf dem Westen Einmischung vor. Dieser habe "Kurs auf eine Zerstückelung des Landes genommen", so Putin.

Bereits in der Vergangenheit hatten die drei Staaten im Astana-Format über die Zukunft Syriens verhandelt. Der dortige Bürgerkrieg hatte 2011 mit friedlichen Protesten begonnen, gegen die die Regierung mit Gewalt vorging. Mit Hilfe ihrer Verbündeten Russland und Iran beherrschen die Anhänger von Präsident Baschar al-Assad wieder einen Großteil des Landes. Der Rest steht unter Kontrolle von türkischen Truppen, Dschihadisten, Rebellen oder Kurden. Ankara kündigt seit Wochen eine neue Offensive in Nordsyrien an und hält als Resultat vergangener militärischer Eingriffe Gebiete im Norden besetzt. Russland und der Iran hatten die Türkei jüngst vor einer Militäraktion gewarnt.

Syrische Opposition: Russland, Türkei und Iran denken nur an eigene Interessen

Syrische Oppositionspolitiker warfen den drei Staaten vor, sich nur für ihre eigenen Interessen in dem Bürgerkriegsland zu interessieren. Ihr Hauptziel sei es, "die syrischen Rechte zu schwächen und mehr den Interessen des syrischen Regimes zu dienen", sagte der Oppositionelle Jijha al-Aridi. Die noch im Juli geplante neue Runde der Syrien-Verfassungsgespräche in Genf war erst jüngst abgesagt worden.

Russland, Iran und Türkei planen Kooperationen

Auch wenn die Syrien-Gespräche im Fokus des Treffens standen, dürfte neben regionaler Kooperation auch Russlands Angriffskrieg in seinem Nachbarland Ukraine Thema gewesen sein. Öffentlich zur Sprache kam der Ukraine-Krieg am Dienstag nicht mehr. Allerdings wurden Kooperationen in den Bereichen Energie, Verteidigung und auch im Finanzsektor ausgelotet. Unter anderem weil der Iran und Russland von westlichen Sanktionen betroffen sind.

Putin danke der Türkei allerdings dafür, bei einem Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide zu vermitteln. Erdogan wiederum lobte Russlands positive Rolle bei den Getreideverhandlungen vergangene Woche in Istanbul. Da gab es zwar eine grundsätzliche Einigung mit der Ukraine für einen Weizenkorridor über das Schwarze Meer und den Bosporus, aber noch keine unterschriebene Vereinbarung.