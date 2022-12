Iran hindert Familie von Ex-Bayern-Profi Ali Daei an Ausreise

Ali Daei engagiert sich für die Protestbewegung im Iran - und gerät deswegen nun immer mehr unter Druck in seinem eigenen Land. Anfang Dezember versiegelte die iranische Justiz das Juweliergeschäft und das Restaurant des früheren Fußball-Stars. Nun wurde ein Flugzeug, in dem seine Familie auf dem Weg nach Dubai saß, auf der iranischen Insel Kish zur Landung gezwungen. Staatliche Medien schreiben, die Familie sei an der Ausreise gehindert worden.