Iran: Frauen am Fels - ein Stück Freiheit

"Klettern ist für mich immer eine Mischung aus Freiheit und Gleichheit", sagt die iranische Profikletterin Nasim Eshqi, die nicht zuletzt durch ihren Film "Climbing Iran" bekannt wurde. Nach den jüngsten Ereignissen in ihrer Heimat ist sie nach einem Klettertrip durch Frankreich nicht in den Iran zurückgekehrt.

Das Gefühl, "ich" sein zu können

"Beim Klettern fühlte ich, dass ich ich sein kann, tun und anziehen kann, was ich will", berichtet die 39-Jährige. Das bestätigt auch Natalie Amiri, die ehemalige ARD-Büroleiterin im Iran bis 2020. Wenn man freitags - wenn im Iran Feiertag ist - in die Berge im Norden der Hauptstadt Teheran geht, wo das Elbursgebirge beginnt, trifft man dort nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen beim Klettern oder Wandern. Mit Picknickkörben, mit Wanderstöcken und Musikinstrumenten sind die Iraner und Iranerinnen unterwegs - und ohne oder nur mit einem lose gebundenen Kopftuch.

"Es fühlte sich an, als ob sie die Islamische Republik am Fuße des Elbursgebirges zurückgelassen hätten, und bewegten sich in Freiheit. Wirklich, ihre Körperhaltung signalisierte: Hier sind wir ungestört und frei." Natalie Amiri, ehemalige ARD-Büroleiterin Iran

Freiheit am Fels

Fünftausender, Viertausender, Dreitausender. Für Bergsteiger und Kletterer gibt es jede Menge zu tun im Iran. Viele Gebiete sind zudem unerschlossen. Ein Traum auch für den DAV-Frauen-Expeditionskader. Elena Wiewiora aus Innsbruck war 2018 mit dabei. Sie fand die Berge im Iran unglaublich schön. Es gibt viel tollen Fels, berichtet sie, viele Möglichkeiten für Erstbegehungen und Neues zu entdecken.

Die Berge seien wirklich ein Ort der Freiheit, wo alle ohne Kopftuch klettern können, "wo wir als Frauen stark sein können und Tops tragen können". Elena habe die Atmosphäre in den Sportklettergebieten immer als sehr offen erlebt, auch was das Verhältnis zwischen Männern und Frauen anbelange. Sie habe das Gefühl gehabt, dass sich dort die Frauen sehr gut und sehr frei fühlten.

In den Kletterhallen in der Stadt konnten dagegen Frauen und Männer nur getrennt trainieren, wie Elena beobachtet hat. Und in Teheran wurden auch die Kleidervorschriften streng überwacht, hat die Innsbruckerin erlebt.

Mehr Freiheit vor der Islamischen Revolution

Vor der Islamischen Revolution Ende der 1970er-Jahre war das Leben anders im Iran. Vieles habe sich verändert in den letzten Jahrzehnten, berichtet eine iranische Bergführerin, die heute in Deutschland wohnt, vor allem, um frei leben zu können. Aus Vorsicht möchte sie nicht beim Namen genannt werden. Auf dem Weg in die Berge wurde sie im Iran mehrfach verhaftet.

Aber es sei nicht nur das Regime. Oft seien es auch die Familien, der gesellschaftliche Druck, der es Frauen nicht ermöglicht, ihrer Leidenschaft für die Berge nachzugehen, weiß sie aus Berichten von Freundinnen. Klettern und Bergsteigen ist so auch Ausdruck und Teil des Kampfes für Gleichberechtigung im Iran, sagt Journalistin Natalie Amiri. Schon die Großmütter der jetzigen Generation der mutigen Frauen seien in den Bergen gewesen. Und inzwischen gebe es auch viele Bergführerinnen.

Sorge um Kletterin Elnas Rekabi

Die Sorge um die Kletterin Elnas Rekabi beschäftigt die Bergsportgemeinde weltweit. Auch der Deutsche Alpenverein als Teil der International Federation of Sport Climbing fordert Sicherheit für die iranische Sportkletterin, die ohne Kopftuch in Südkorea am Wettkampf teilgenommen hat. Auch das Alpenfilmfestival beispielsweise hat das Thema auf seiner Startseite im Internet.

Die iranische Kletterin Nasim Eshqi kann zur Zeit nicht ans Klettern denken. Es hätte auch sie treffen können oder andere Kletterinnen, glaubt sie. Sie kämpft derzeit nicht am Fels, sondern für die Rechte der Frauen in ihrer Heimat.

"Das Beste, was wir tun können, ist Bewusstsein zu schaffen, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Das ist die größte Hilfe." Kletterin Nasim Eshqi.

Und: Für die iranischen Frauen die Stimme zu erheben und für Menschenrechte einzustehen. Für die Freiheit – nicht nur am Fels.