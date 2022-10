Gewalt gegen Frauen: EU einigt sich auf Sanktionen gegen Iran

Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geeinigt.

Wie am Mittwoch aus Diplomatenkreisen verlautete, sollen die EU-Außenminister die Sanktionen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg offiziell beschließen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor gesagt, es sei "an der Zeit", Sanktionen gegen die Verantwortlichen "für die Unterdrückung von Frauen" im Iran zu verhängen.

Mindestens 108 Menschen starben im Iran bisher

Bei den Protesten nach dem Tod der jungen Kurdin sind in den vergangenen Wochen nach Angaben von Menschenrechtsgruppen mindestens 108 Menschen getötet worden, unter ihnen 28 Kinder. In der Hauptstadt-Provinz Teheran etwa seien elf Menschen getötet worden, 28 weitere in der Provinz Masandaran, erklärte die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights (IHR).

Bei ihren Schätzungen geht die Gruppe allerdings von erheblich höheren Todeszahlen aus. Demnach seien eher mindestens 201 Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen. Polizeichef Hossein Aschtari versuchte das damit zu erklären, dass "konterrevolutionäre Elemente im Ausland sich Polizeiuniformen angezogen und in die Menge gefeuert" hätten. Einige dieser Leute seien festgenommen worden, sagte Aschtari. Beweise dafür legte er nicht vor.

Großaufgebot der Polizei gegen Demonstranten

In Teheran rissen etwa 30 Frauen ihre Kopftücher herunter und riefen: "Tod dem Diktator!" Vorbeifahrende Autos hupten aus Solidarität. Andere Frauen protestierten, indem sie erst gar keine Kopftücher aufsetzten, wie Augenzeugen berichteten. Bereitschaftspolizei und Polizisten in Zivil waren mit einem Großaufgebot unterwegs. Im Internet verbreitete Videos zeigten eigenen Angaben zufolge Demonstrationen in Teheraner Universitäten. Proteste wurden auch in Baharestan, Schiras und Rascht am Kaspischen Meer gemeldet.

Viele Kinder unter den Todesopfern

"Kinder haben das Recht zu demonstrieren", erklärte IHR-Direktor Mahmood Amiry-Moghaddam mit Blick auf die minderjährigen Todesopfer. Die Vereinten Nationen hätten "die Pflicht, die Rechte iranischer Kinder zu verteidigen, indem sie Druck auf die Islamische Republik ausüben". Die Organisation erklärte weiter, Familien würden "im Ungewissen über den Verbleib ihrer Kinder gelassen". Außerdem werde Minderjährigen der Beistand durch Anwälte und die Prüfung ihrer Fälle durch Kinder-Richter vorenthalten.

Der Vize-Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Ali Fadawi, hatte iranischen Medien vor einer Woche gesagt, das "Durchschnittsalter der Festgenommenen bei vielen der jüngsten Proteste" habe bei 15 Jahren gelegen.

Der Menschenrechtsanwalt Hassan Raisi sagte, einige der Minderjährigen würden in Haftzentren für erwachsene Drogen-Straftäter festgehalten. "Das ist sehr besorgniserregend", erklärte Raisi in einem Bericht, den die in London ansässige Website "Iran Wire" am Mittwoch veröffentlichte. Nach Raisis Informationen befinden sich im Iran etwa 300 Menschen zwischen 12 und 19 Jahren in Polizeigewahrsam.

Internet nach Demos massiv gestört

Bei den erneuten Protesten ist das Internet im Iran massiv gestört worden. Der Internetbetrieb sei auf etwa ein Viertel der üblichen Spitzennutzung an Wochentagen zurückgegangen, teilte die Lobbygruppe NetBlocks mit und fügte hinzu: "Der Vorgang wird den freien Fluss von Informationen wahrscheinlich weiter einschränken."

Junge Kurdin starb nach Festnahme durch die Sittenpolizei

Die Proteste hatten sich am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei im September entzündet. Die Kurdin war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie dort drei Tage zuvor von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen wurde, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

Im Zuge der Proteste, an denen sich früh auch Schülerinnen und Schüler beteiligten, wurden hunderte Menschen festgenommen. Mehreren Menschenrechtsorganisationen zufolge gingen die Sicherheitskräfte in Sanadadsch besonders hart gegen die Demonstranten vor. Sanadadsch ist die Hauptstadt der Provinz Kurdistan im Nordwesten des Iran, aus der Amini stammte.

Staatsfernsehen zeigt Frauenproteste für die Kopftuchpflicht

Das von Hardlinern kontrollierte Staatsfernsehen zeigte Frauenproteste für die Kopftuchpflicht. Der Oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, sprach von vereinzelten Demonstrationen, für die er ausländische Feinde des Landes verantwortlich machte. "Einige dieser Leute sind Elemente des Feindes und wenn sie es nicht sind, stehen sie in der Richtung des Feindes", sagte er.