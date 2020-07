Irak: Deutsche nach Entführung befreit

Irakische Sicherheitskräfte haben die entführte Kuratorin Hella Mewis befreit. Das teilte ein Sprecher des irakischen Militärs der Nachrichtenagentur dpa mit. Details zu der Befreiungsaktion nannte der Sprecher nicht.

Hella Mewis war Anfang der Woche in der irakischen Hauptstadt Bagdad von Unbekannten entführt worden. Die bewaffneten Männer sollen mit zwei Autos vorgefahren und die gebürtige Berlinerin in ihre Gewalt gebracht haben.

Führten Verhandlungen zu der Befreiung?

Ebenso unklar wie Details zur Befreiung blieb die Frage, ob vor dem Einsatz der Sicherheitskräfte Verhandlungen stattgefunden haben könnten.

Das Auswärtige Amt äußerte sich dazu nicht. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte eine Lösung des Falls in Aussicht gestellt, bei der "die betroffene Person und ihr Wohlbefinden gesichert" werde. Zuvor war ein Krisenstab eingerichtet worden.

Identität der Entführer unbekannt

Auch wer für die Entführung verantwortlich ist, blieb unklar. Hella Mewis hatte sich politisch engagiert, weshalb politische Widersacher als Drahtzieher der Entführung vermutet wurden.

Der Verdacht richtete sich vor allem gegen zwei Milizen, die im Irak aktiv sind: Die irantreue Schiitenmiliz "Kataib Hisbollah" und die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Allerdings hatte ein Sprecher der "Kataib Hisbollah" eine Beteiligung indirekt abgestritten. Von Seiten des IS oder anderer Gruppen bekannte sich bisher niemand zu der Tat.

Druck durch Freunde

Hella Mewis lebt seit mehreren Jahren in Bagdad und hat dort an vielen Kunst- und Kulturprojekten mitgewirkt. Sie arbeitet auch als freie Mitarbeiterin sowie Beraterin für das Goethe-Institut und gilt als gut vernetzt. Freunde von Mewis hatten in vergangenen Tagen versucht, in dem Fall den Druck auf die irakische Regierung zu erhöhen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!