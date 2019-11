Iohannis bleibt Rumäniens Präsident

Klaus Iohannis hat sich in der Stichwahl um das Präsidentenamt in Rumänien aller Voraussicht nach durchgesetzt und bleibt Staatsoberhaupt. Hochrechnungen zufolge kann der bürgerlich-liberale Politiker mit 62,2 Prozent der Stimmen rechnen. Seine Gegenkandidatin Viorica Dancila von den Sozialdemokraten kommt demnach auf 37,8 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Zentralen Wahlbüros in Bukarest kurz vor Schließung der Wahllokale bei knapp 50 Prozent. Das wäre der niedrigste Stand seit dem Ende des Kommunismus vor 30 Jahren.

Aussicht auf harmonische Regierungsarbeit

Sollte sich das Ergebnis bestätigen, hätte Rumänien erstmals seit langer Zeit wieder Aussicht auf eine harmonische Regierungsarbeit. In seiner ersten Amtszeit stand der 60-jährige Iohannis im Dauerkonflikt mit den wechselnden sozialdemokratischen Regierungen zuletzt unter Ministerpräsidentin Dancila, die heute gegen ihn antrat. Sie wurde am 4. November per Misstrauensvotum gestürzt. Nun regiert die bürgerlich-liberale PNL.

Der Siebenbürger Sachse Iohannis war im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit fast 38 Prozent der Stimmen auf Platz eins gekommen, hatte aber die absolute Mehrheit verfehlt. Daher musste er sich einer Stichwahl gegen die mit 22 Prozent zweitplatzierte Sozialdemokratin Dancila stellen.