Corona-Zahlen: Inzidenzwert sinkt bundesweit auf 110

9.677 weitere Corona-Ansteckungen und 298 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden meldet das Robert Koch-Institut (RKI) heute. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 17.051 Neuinfektionen und 249 neue Todesfälle verzeichnet, die aktuellen Neuinfektionen liegen somit erheblich niedriger als vor sieben Tagen, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 110,1, im Vergleich zu 123 gestern.

Allerdings geht das RKI davon aus, dass aufgrund von Urlaub und geschlossenen Praxen derzeit weniger Tests als vor den Ferien durchgeführt.

Das Institut rechnet damit, dass die Testhäufigkeit erst nach den Osterferien, also in den meisten Bundesländern nach dem kommenden Wochenende, wieder auf einem mit den Vorwochen vergleichbaren Niveau liegt. Außerdem sind viele Gesundheitsämter über die Feiertage nicht voll besetzt und liefern keine Daten an das RKI.

Fast drei Millionen nachgewiesene Fälle in Deutschland

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.910.445 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.614.500 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 77.401.

Stadt Hof in Bayern am stärksten betroffen

In Bayern weist nach wie vor die Stadt Hof mit 456 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf, gefolgt vom Landkreis Kronach mit 354. Stark betroffen sind auf der Landkreis Hof mit 329 und der Landkreis Cham mit einer Inzidenz von 256.

