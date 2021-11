Inzidenz erreicht 263,7 - RKI rät zu Absage von Veranstaltungen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 263,7. Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 48.640 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 191 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.942.890, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 97.389.

RKI: Großveranstaltungen absagen, Kontakte vermeiden

Das RKI rief dazu auf, Großveranstaltungen abzusagen und die Kontakte zu anderen Menschen nach Möglichkeit zu reduzieren. Notwendig seien einschneidende Verhaltensänderungen von den Bürgern. Falls Kontakte nicht vermieden werden können, sollte man in jedem Fall vorher einen Test machen, auch wenn man geimpft oder genesen sei, raten die Experten in ihrem jüngsten Wochenbericht. Auch Geimpfte und Genesene sollten Masken tragen und Abstand halten. Das RKI schätzt die Gefährdung der nicht oder nicht vollständig Geimpften in Deutschland weiterhin als sehr hoch ein. Für vollständig Geimpfte sei sie moderat, aber ansteigend.

Bayern weiterhin Hotspot

In Bayern starben 63 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt nunmehr bei 454,9. Nur in Sachsen (569,0) und Thüringen (491,3) ist die Situation noch schlechter.

In Bayern sind laut dem Divi-Intensivregister (Stand 12.11. 6.25 Uhr) 684 Covid-19-Patienten aktuell in Behandlung. Davon müssen 364 invasiv beatmet werden. Insgesamt sind laut den Daten im Freistaat derzeit 2.815 Intensivbetten belegt, 291 sind frei. Dazu kommt noch eine Notfallreserve. Covid-spezifische Intensivbetten sind 121 frei.

Die Krankenhaus-Ampel steht weiterhin auf Rot. Die rote Stufe der bayerischen Krankenhaus-Ampel wird erreicht, wenn landesweit 600 Krankenhausbetten der Intensivstationen mit an Covid-19 erkrankten Personen belegt sind. Der Stand der Ampel wird täglich um 16.00 Uhr vom Gesundheitsministerium festgestellt, die jeweiligen Corona-Maßnahmen gelten dann ab dem Folgetag.