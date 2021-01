26.01.2021, 14:15 Uhr

Inzest-Schock in Frankreich: Sexuelle Gewalt in eigener Familie

Entsetzen in Frankreich: Die Juristin Camille Kouchner macht in einem Buch sexuelle Übergriffe in ihrer berühmten Familie öffentlich. Zig-tausend Menschen berichten daraufhin unter dem Hashtag #metooinceste ihre Geschichten von Missbrauch und Inzest.