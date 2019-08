Interview von Kramp-Karrenbauer löst Debatte über Maaßen aus

Auch Maaßen betonte das breite Meinungsspektrum in der CDU: Die Partei sei im Gegensatz zu den dogmatischen Parteien des linken Spektrums immer eine Partei der Vielfalt gewesen. "Dass AKK mit dieser Tradition brechen will, glaube ich nicht. Es würde mich sehr enttäuschen, denn ich hatte immer Hochachtung vor ihr." Maaßen gehört der konservativen CDU/CSU-Splittergruppe "Werte-Union" an.

Trotzdem Debatte über Parteiausschluss

Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring sagte, er stehe der Debatte um Maaßen skeptisch gegenüber: "Die permanent nach innen gerichteten Debatten - egal von wem und welcher Gruppe innerhalb der CDU - taugen nur bedingt." Die Volkspartei lebe vom Diskurs. Ausschlussgründe nach dem Statut der CDU ließen sich "aber nicht begründen".

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich ebenfalls kritisch: Ein Parteiausschlussverfahren Maaßens sei "der falsche Weg". In der CDU schließe man niemanden aus, "nur weil er unbequem ist", sagte Kretschmer. Er riet "zu Gelassenheit im Umgang mit unterschiedlichen Meinungen" in der Volkspartei.

Sowohl in Thüringen wie in Sachsen stehen in diesem Jahr Landtagswahlen an.

Wadephul: "Abgrenzung richtig und notwendig"

CDU-Vorstandsmitglied Johann Wadephul betonte die inhaltiche Distanz zu Maaßen. "Die Abgrenzung ist vollkommen richtig und notwendig", sagte er. Kramp-Karrenbauer habe "richtigerweise" kein konkretes Ausschlussverfahren angekündigt. "Denn wichtiger als die Mitgliedschaft Einzelner ist, dass Gruppierungen wie die Werte-Union und die Union der Mitte aufgelöst werden", forderte er. "In der CDU hat es immer ein großes personelles Spektrum gegeben. Aber diese Gruppenbildung bringt nur Zwietracht statt Diskussionskultur."

Wadephuls Vorstandskollege Marco Wanderwitz aus Sachsen sagte, eine klare Haltung gegenüber Maaßen sei so langsam nötig. "Er betreibt aktiv die Annäherung an die AfD, eine extremistische Partei. Das ist gegen die Grundwerte der Union."

Warum Maaßen umstritten ist

Maaßen war im Spätsommer 2018 als Präsident des Bundesverfassungsschutzes nach Äußerungen über ein Video in die Kritik geraten, das nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz eine Attacke gegen Migranten zeigt. Maaßen hatte in der "Bild" gesagt: "Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt." Dem Verfassungsschutz lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben".

Zu dem Video selbst hatte Maaßen gesagt: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Der Verfassungsschutz-Chef erklärte weiter: "Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken."