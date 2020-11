Interview: Studie zu Rassismus ist "Ablenkungsmanöver"

Nordkreuz, NSU 2.0, Hitlerbilder in Chatgruppen: Es gibt sie, die Fälle von Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei. Aber: Wie groß ist das Problem wirklich und gibt es gar einen strukturellen Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei? Darüber wird seit Monaten debattiert. Eine wissenschaftliche Untersuchung dazu lehnt vor allem der Bundesinnenminister, Horst Seehofer, ab. Es brauche vielmehr eine Rassismus-Studie für die Gesamtgesellschaft.

Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter, widerspricht dieser Analyse. Die Polizei sei kein Spiegelbild der Gesellschaft, eine Rassismus-Studie für die gesamte Gesellschaft sei ein reines "Ablenkungsmanöver". Überhaupt werde in dieser aufgeheizten Diskussion zu viel über Horst Seehofer diskutiert. "Diese Debatte gehört in die Innenministerkonferenz." Sagt Sebastian Fiedler in einem Interview im aktuellen "Possoch klärt", das die gesamte Debatte darzustellen versucht. Dieses YouTube-Video finden Sie hier.

Im Folgenden nun Auszüge aus dem Interview mit Sebastian Fiedler. Das Gespräch führte Dominic Possoch.

Frage: "Herr Fiedler, sehen Sie denn ein Problem mit Rechtsextremismus bei der Polizei?"

Sebastian Fiedler: "Ich sehe zu viele Fälle, über die wir zu diskutieren haben, in den letzten Monaten oder, ich würde schon fast sagen, in den letzten Jahren. Und das ist ja der Anlass gewesen, warum wir im September 2019 gesagt haben, wir müssen mal Wissenschaftler ranlassen, um uns dort ein bisschen Klarheit zu verschaffen und auf der anderen Seite uns Unterstützung bei Handlungsanleitungen geben [zu] können."

Frage: "Würden Sie sagen, dass das jeweils nur Einzelfälle waren?"

Sebastian Fiedler: "Ich kenne, glaube ich, niemanden, den ich ernst nehmen würde, der in den letzten Monaten diese Vokabel ['Einzelfälle'] in den Mund genommen hat. Aber ich tue mich auch mit anderen Bildern etwas schwer. Der Befund ist ja nun so, dass wir, ausgehend von den Zahlen, die wir derzeit kennen, von etwa über 400 solcher Fälle ausgehen müssten. Das ist jetzt nicht etwas, wo irgendjemand, der ernst zu nehmen wäre, 'Einzelfall' mit als Vokabel verbinden könnte."

Gruppendruck bei der Polizei

Frage: "Im Fall in Nordrhein-Westfalen hat Innenminister Herbert Reul gesagt, der eigentliche Skandal sei es, dass es so lange bekannt war, seit mindestens 2012, jedoch keiner es gemeldet hat, aus einer falsch verstandenen Kameradschaft heraus. Würden Sie dieser Bewertung zustimmen?"

Sebastian Fiedler: "Dem muss man zustimmen. Auf der anderen Seite kann man es allerdings auch ein Stück weit zumindest erklären, wenn man sich jetzt ein Stück raus nimmt, aus dem einzelnen Fall und sich vergegenwärtigt, dass ja Phänomene wie Gruppendruck und Konformitätszwang und so in der Psychologie seit Jahrzehnten bekannt sind. Und dass die natürlich nochmal enger und krasser wirken, wenn es sich um Gruppen handelt, die ein Stück weit in einer normalen Situation sich auch gegenseitig Gesundheit und Leben anvertrauen müssen, in einem dienstlichen Alltag, dann ist der Gruppendruck natürlich nicht weniger, sondern im Zweifel mehr.

Aber, wenn man sich mit Kollegen unterhält und sich ein Stück weit annähert an die Fragen, was denn da im Detail ausgetauscht worden ist, dann darf es da eigentlich keine zwei Meinungen geben. Aber es liefert auf der anderen Seite auch zwingend notwendige Handlungsschritte mit sich, weil der Befund ja so ist, wie er ist, dass (…) seit 2012, sofern wir wissen, dort schon Chatgruppen bestanden haben, dort in Essen.

Das ist übrigens ein weiteres Argument dafür, wenn sich Kollegen offenbar nicht trauen, innerhalb der dienstlichen Gefüge solche Missstände nach außen zu tragen. Dann ist das erstmal ein Problem, was man als Befund feststellen muss und dann muss man auf der anderen Seite sich darüber unterhalten, wie man denn dafür Sorge tragen kann, dass solche Kollegen, die so etwas gerne nach außen tragen würden, ohne Angst vor Repressalien im dienstlichen Bereich, vor dienstlichen Nachteilen, sich tatsächlich nach außen wenden.

Und das liefert die Brücke zur Diskussionen, die uns eigentlich nicht ganz neu sind, die wir aus der Korruptionsbekämpfung beispielsweise schon kennen. Das liefert uns die Brücke zu einer Richtlinie der EU, der sogenannten Whistleblower-Richtlinie, die auch umzusetzen ist in nationales Recht. Also wir müssen niederschwellige Möglichkeiten finden, wie Hinweisgeber sich nach außen wenden können. Das ist eine ganz klare Aufgabe und die ist unzureichend gelöst in Bund und Ländern."

Lösungsansätze für legales Whistleblowing

Frage: "Wie kann diese Aufgabe besser gelöst werden?"

Sebastian Fiedler: "Als es die technischen Systeme noch nicht gab, da haben wir im Bereich Korruption Hotlines geschaltet. Ich weiß noch in Nordrhein-Westfalen einprägsam: 0800-korrupt sollte man auf dem Tasten-Telefon wählen. Das war, ich schätze vor 15 Jahren, die Methode. Da gibt es jetzt natürlich technisch bessere Möglichkeiten. Es gibt eine Diskussion darüber, ob das anonym oder nicht anonym von statten gehen müsste. Da gibt es einen dogmatischen Streit darüber.

Ich persönlich bin der Auffassung, dass man auch anonym Meldungen ermöglichen müsste. Und die zweite Debatte (…) ist dann die Frage, wo landen diese Meldungen. Und da haben die Bundesländer völlig unterschiedliche Systeme etabliert. Bei der Bundespolizei gibt es eine Stelle, die beim Präsidenten angesiedelt ist. Es gibt in den Ländern teilweise Stellen, die in den Ministerien angesiedelt sind. Und es gibt andere Modelle, wie Rheinland-Pfalz, wo beim Landtag solche Stellen angesiedelt sind. Letzteres ist sicherlich die größere Unabhängigkeit."

Polizei: Attraktiv für das rechte Spektrum?

Frage: "Zieht der Polizeidienst Menschen mit zumindest rechter Tendenz und einem Hang zum Extremismus an?"

Sebastian Fiedler: "Ich bin kein Anhänger der These, dass wir erstens sehr viele Leute einstellen mit einem Hang zur rechten Tendenz. Das glaub ich eher nicht. Und ich bin auch kein Anhänger der These, dass wir innerhalb der Ausbildung die größten Probleme haben. Ich glaube eher, dass wir im anschließenden Berufsalltag zumindest Risiken haben in bestimmten Dienststellen, die möglicherweise solche Radikalisierungen beflügeln oder, ich sage mal, zumindest nicht verhindert haben."

Frage: "Und wo genau passiert das dann?"

Sebastian Fiedler: "Ich habe das schon einmal an meinem eigenen beruflichen Hintergrund deutlich gemacht. Ich habe vorwiegend in der Wirtschaftskriminalität gearbeitet. Wenn ich mein berufliches Umfeld damit vergleiche, mit Kolleginnen und Kollegen, die in Stadtquartieren arbeiten, wo sie es tatsächlich mit einen Anteil von Straftäter zu tun haben, die keinen deutschen Pass haben, und wir vergleichen unser beider Risiken in unterschiedlichen Arbeitsbereichen, dann war mein Risiko Vorteile herauszubilden gegenüber Nicht-Deutschen oder Migranten im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen, die dort einen anderen Ausschnitt der Gesellschaft zu bearbeiten hatten, natürlich ein deutlich anderes.

Deswegen muss man natürlich mit solchen unterschiedlichen Arbeitssituationen als Dienstherr unterschiedlich umgehen. Mein Risiko war eher höher, ein Vorurteil gegenüber Bänkern herauszubilden, während das Risiko der Kollegen in problematischen Stadtquartieren vielleicht größer ist, irgendwann zu glauben, die ganze Welt bestünde aus nicht-deutschen Tatverdächtigen. Das ist vielleicht etwas pointiert und zugespitzt formuliert, soll aber nur deutlich machen, dass ein Dienstherr sich um solche Arbeitsbereiche anders kümmern muss als um andere.

Und ich will dazu auch Beispiele nennen. Wir tun das ja schon bereits bei Todes-Ermittlern. Da ist jedem bekannt, dass das psychische Folgen mit sich bringen kann und man deswegen versucht, Supervision zu etablieren. Das ist eigentlich gang und gäbe. Im Bereich der so genannten Kinderpornographie, gang und gäbe, dass man sich um die Psyche der Kollegen kümmert.

Im Bereich der Spezialeinheiten kümmert man sich vorwiegend um die körperliche Konstitution. Da gibt es Kooperationen mit einer Sporthochschule in Köln beispielsweise. So müssen wir meines Erachtens denken. Wir müssen schauen, wo haben wir bestimmte Risiken im beruflichen Alltag. Und es gibt eben auch berufliche Risiken bezogen auf zwei Themenbereiche: Risiken, Vorurteile herauszubilden, und Risiken, auf rechtsextreme Strategien hereinzufallen. Und dagegen müssen wir uns besser wappnen als in der Vergangenheit."

Die Polizei als Spiegelbild der Gesellschaft?

Frage: "Ist die Polizei eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft?"

Sebastian Fiedler: "Nein auf keinen Fall. Die Polizei ist nicht Spiegelbild der Gesellschaft und darf es auch nicht sein. Sie kommt aus einem Ausschnitt der Gesellschaft. Wenn sie Spiegelbild der Gesellschaft wäre, dann bräuchten wir keine Auswahlverfahren und keine Ausbildung zu machen und wir bräuchten nicht interkulturelle Kompetenz in der Ausbildung zu trainieren, sondern, bezogen auf die Standfestigkeit auf dem Grundgesetz, müssen wir besser sein als das Spiegelbild der Gesellschaft. Das muss der Anspruch sein.

Also das muss man, glaube ich, mal korrigieren! Dieses Bild ist kaum wegzukriegen. Irgendeiner hat es einmal irgendwie in die Diskussion geworfen und dann heißt es immer, dass man dadurch alles erklärt. Das ist aus meiner Sicht völlig falsch. Daneben steht allerdings etwas anderes, nämlich, dass wir natürlich durchaus darauf achten müssen, dass wir ein Stück weit die Diversität der Gesellschaft mitaufnehmen. Das ist wiederum etwas anderes. Aber davor stehen erst mal natürlich Auswahlverfahren, die man als eines der Kriterien natürlich mit aufgreifen muss, wie die Bewerber ihr Verhältnis zum Grundgesetz definieren. Und da darf es keine zwei Antworten geben."

Studie zu Rassismus in der Gesamtgesellschaft "Ablenkungsmanöver"

Frage: "Stimmen sie der Begründung zu, dass es keine Studie zu Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei, sondern eine für die Gesamtgesellschaft braucht und dass man damit auch automatisch eine Studie für die Polizei hat?"

Sebastian Fiedler: "Ich habe sie schon immer für ein Ablenkungsmanöver gehalten, das aus meiner Sicht an dem eigentlichen Thema vorbei ging. Also, das kann man machen. Es gibt ja schon Studien dazu.

Aber was ist denn die Zielsetzung einer solchen Studie? Die Zielsetzung kann ja nur sein, dass die Organisation irgendwie immer bestimmt sein muss, besser zu werden. Und besser zu werden heißt in diesem Zusammenhang, dass wir Antworten darauf kriegen müssen, wo denn die Risiken wie verteilt sind. Also muss die Studie uns auch ein Stück weit den Anspruch einer Risikoanalyse liefern und auch so eine Art Risiko-Atlas, bezogen auf Vorurteilsgefahren, auf die Stellen, wo Rechte versuchen mit ihren Erzählungen anzusetzen. Ich glaube, das muss stark im Blick sein. Ansonsten bleibt es eine allgemein gesellschaftliche Debatte und sie liefert der Organisation nicht wirklich Antworten. Es muss schon mehr oder weniger eine anwendungsbezogene Studie sein.

Ich habe mich dazu mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, mit Georg Maier, nochmal ausgetauscht. Er teilt diese Einschätzung. Das ist insoweit schon einmal ein gutes Zeichen, als dass das das richtige Gremium ist. Es wird immer viel zu viel über Horst Seehofer diskutiert und dabei häufig vergessen, dass er nur ganz wenige der deutschen Sicherheitsbehörden vertritt, nämlich die des Bundes, also vorwiegend das BKA, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber die überwiegenden Polizeibeschäftigten sind bei den Ländern beschäftigt. Und deswegen gehört diese Debatte in die Innenministerkonferenz."