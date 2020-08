Interview mit Paartherapeutin: Mehr Scheidungen wegen Corona?

BR24: Frau Hesse, die Corona-Krise ist für Familien ein Stresstest. Glauben Sie, die Scheidungsrate schnellt aufgrund der Corona-Krise in die Höhe, wie es auch in China zu beobachten ist? Laut einer Umfrage könnten sich auch in Deutschland fünfmal mehr Ehepaare scheiden lassen…

Hesse: Ich sehe jetzt noch nicht die fünffache Entwicklung, aber leider bemerke auch ich eine Tendenz, dass es ein Mehr an Scheidungen geben wird. Wenn eine Beziehung schon vor Corona in eine gewisse Schieflage geraten ist, dann trägt diese Gesundheitskrise nicht dazu bei, eine solche Beziehung wieder zu stabilisieren. Zum einen ist jeder zu einem gewissen Grad in Sorge und zum anderen sind gerade Paare, die Kinder haben, ganz anders gefordert, weil ihnen Betreuungsmöglichkeiten fehlen.

BR24: Corona könnte also eine Art Brandbeschleuniger sein - ähneln sich denn ansonsten auch die Gründe, warum sich Menschen trennen oder scheiden lassen?

Hesse: Ja, schon. Mangelnder Austausch und mangelnde Zeit zu zweit, in der bewusst miteinander umgegangen wird, das sind so die Hauptkriterien. Aber auch gewisse Stressfaktoren wie finanzielle oder berufliche Probleme belasten eine Beziehung. Übrigens: Auch Kinder sind Stressfaktoren. Umso wichtiger ist es, die Paarbeziehung nicht aus den Augen zu verlieren.

BR24: Wie verliert man denn die Liebe zum Partner im Alltag nicht aus den Augen?

Hesse: Indem man sich regelmäßig Zeit nimmt und, gerade als Eltern, bewusst etwas ohne Kinder macht. Es gibt drei Säulen, auf die eine gesunde Beziehung gebaut ist: Die eine Säule ist die Familiensäule, klar, die Zeit, die man mit der ganzen Familie verbringt, das kann schon beim Frühstück anfangen bis hin zum Urlaub. Die zweite Säule wäre das Eigenleben, also Zeit, in der man sich mit sich selber beschäftigen darf, soziale Kontakte pflegt, Sport treibt, Hobbies auslebt, sich im Job verwirklicht, Zeit für eigene Träume und Sehnsüchte hat. Und die dritte Säule ist die Paarsäule: Hier sollte man regelmäßig gewisse Inseln anfahren, auf denen man gemeinsame Projekte gestaltet, gemeinsame Unternehmungen macht, auf denen man auch mal ein bisschen was ausprobiert und neue Erfahrungen sammelt. Diese drei Säulen sollten idealerweise in der Balance sein und sie müssen natürlich auch genährt werden.

BR24: Gibt es denn deutliche Anzeichen, dass die Paarsäule bereits verhungert ist? Wann, würden Sie sagen, ist eine Beziehung gescheitert?

Hesse: Seitensprünge und Fremdverlieben spielen immer wieder eine Rolle und sorgen für Kränkungen und Verletzungen. Diese Wunden zu heilen, kann gelingen, ist aber sehr mühsam. Aber auch, wenn man Dinge nur noch im Alleingang macht, die andere Person nicht mehr an Gedanken und Gefühlen teilhaben lässt, parkt man seinen Partner gewissermaßen irgendwo. So entsteht Distanz und mangelndes Interesse und das ist dann dieses berühmte "Wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns nichts mehr zu sagen". In meiner Praxis sitzen oft Paare, wo einer irgendwann nach langem Ringen zugibt: "Ich empfinde nichts mehr, ich spüre keine Liebe mehr, da ist kein Feuer und keine Leidenschaft mehr". Wenn einfach ein gewisser Frust und Rückzug, eine gewisse Feindseligkeit oder Respektlosigkeit Einzug gehalten haben, merkt man, dass eine Beziehung in eine sehr große Krise geraten ist.

BR24: Ist nicht jede Langzeitbeziehung Krisen unterworfen?

Hesse: Natürlich, eine Beziehung braucht Auseinandersetzungen. Das ist sozusagen der Motor in Beziehungen. Die Menschen sollten nur lernen, anders mit Konflikten umzugehen. Streit, Verletzungen, Kränkungen, Abwertungen, all das hat in einer liebevollen Partnerschaft nichts verloren.