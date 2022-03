Internationale Medien ziehen sich aus Russland zurück

Der russische Präsident Wladimir Putin will offensichtlich verhindern, dass sich in Russland Unmut über den Krieg breitmacht. In dem Land gilt ein neues Gesetz, dass die Weitergabe von "falschen" Berichten unter Strafe stellt.

Internationale Medien beenden Arbeit in Russland

Die US-Sender CNN und CBS News gaben nach dem neuen Gesetz bekannt, ihren Sendebetrieb in dem Land zu stoppen. Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg und die britische BBC setzen ihre Berichterstattung aus Russland aus. Die russische Medienaufsicht hatte zuvor zudem die Internetseiten der Deutschen Welle und der BBC sowie von Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty und der lettischen Webseite Medusa blockiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete. Nach Facebook wurde überdies der Zugang zu Twitter gesperrt.

Russische Regierung mit Berichterstattung unzufrieden

Die russische Regierung hat Berichte über Rückschläge für das eigene Militär oder die Zahl getöteter Zivilisten und gefallener russischer Soldaten in der Ukraine bereits mehrfach als "Fake News" abgestempelt. In russischen Staatsmedien ist auch nicht von einem Krieg oder einer Invasion die Rede, sondern von einer "Militäroperation".

Haftstrafen und Geldbußen angedroht

Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte, das Gesetz über die Verbreitung falscher Nachrichten könne ab Samstag angewendet werden. Es sieht Haftstrafen von bis zu drei Jahren sowie Geldbußen vor, wenn man Nachrichten über das Militär verbreitet, die der Kreml als falsch ansieht. Die Höchststrafe von 15 Jahren sei in jenen Fällen möglich, in denen die Verbreitung dieser Berichte schwerwiegende Folgen habe, hieß es.

Auch einige russische Medien schlossen angesichts der Auflagen bereits ihre Büros. Kurz nach Verabschiedung des Gesetzes im russischen Parlament kündigte die Nachrichten-Webseite Snak an, ihren Betrieb einzustellen. Am Donnerstag war der unabhängige Radiosender Echo Moskwy geschlossen worden. Der unabhängige Fernsehkanal Doschd stellte die Arbeit ein, nachdem ihm die Behörden die Schließung angedroht hatten.

Durchsuchungen bei Menschenrechtsorganisationen

Am Freitag kam es auch zu Razzien in den Büros von Memorial, einer der bekanntesten und ältesten Menschenrechtsorganisationen Russlands. Die Polizei habe keine Gründe für die Durchsuchung genannt, die Beamten hätten mit kugelsicheren Westen und Masken im Gesicht plötzlich vor der Tür gestanden und hätten gedroht, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen, sagte der Memorial-Vorsitzende Jan Ratschinsky. Eine Razzia in ihrem Moskauer Büro meldete am Freitag auch eine weitere Menschenrechtsorganisation, das Komitee für Bürgerunterstützung.