Internationale Bischöfe kritisieren Reformdebatte in Deutschland

Der Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland wird in Teilen der Weltkirche seit einiger Zeit mit Sorge gesehen. 70 internationale Bischöfe haben jetzt den sogenannten Synodalen Weg kritisiert. Sollten die kirchlichen Reformvorhaben umgesetzt werden, befürchten sie abermals in der Geschichte eine Kirchenspaltung, die von deutschem Boden aus ausgelöst werde. So steht es in einem Offenen Brief. Die "Neue Zürcher Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

Reformprozess untergrabe "Glaubwürdigkeit der kirchlichen Autorität"

Kritisiert wird vor allem eine Fokussierung auf Macht- und Strukturfragen, aber auch ein "Gehorsam gegenüber der Welt und deren Ideologien". Die Unterzeichnerliste wird angeführt von den Kardinälen Francis Arinze (Nigeria) und Raymond Burke (USA). Burke gilt als Kritiker des Reformkurses von Papst Franziskus, der konservative Arinze war vor Jahren für die Nachfolge von Papst Johannes Paul II. im Gespräch. Die bisherigen Unterzeichner stammen vor allem aus den Vereinigten Staaten und Kanada, aber auch aus Tansania, Ghana, Nigeria, Südafrika, Kamerun und Australien.

Konkret befürchten die Unterzeichner, der kirchliche Gesprächsprozess untergrabe die "Glaubwürdigkeit der kirchlichen Autorität" und lande in einer theologischen Sackgasse. Die Deutschen nähmen "soziologische Analysen und zeitgenössische politische Ideologien, einschließlich der Genderideologie" wichtiger als die Bibel.

"In Wirklichkeit zeigt der Synodale Weg mehr Unterwerfung und Gehorsam gegenüber der Welt und deren Ideologien als gegenüber Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser." Offener Brief

Zuvor hatten die polnische Bischofskonferenz und die Nordische Bischofskonferenz den Synodalen Weg kritisiert.

Zum Artikel: "#OutInChurch: 125 Angestellte der katholischen Kirche outen sich"

"Synodaler Weg" soll 2023 abgeschlossen werden

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hatten den Synodalen Weg 2019 ins Leben gerufen. Die fünfte und abschließende Synodalversammlung ist für kommendes Jahr geplant. Dabei wird unter anderem über Konsequenzen aus den Fällen sexualisierter Gewalt und der damit verbundenen Vertrauenskrise beraten.