Intensivmediziner: Partieller Lockdown ist unvermeidlich

Der von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer beschlossene partielle Lockdown ab Montag ist absolut erforderlich und zwingend notwendig. Zu dieser Einschätzung kommt Prof. Dr. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, im Interview mit der Rundschau im BR Fernsehen am Samstag.

Die jetzt angekündigten Maßnahmen seien die einzige Möglichkeit, die stark steigenden Infektionen einzudämmen. So könne man Druck aus den Krankenhäusern nehmen und auch weiterhin allen Patienten helfen. Auch solchen ohne Covid-19.

Krankenhäuser aus dem Regelbetrieb nehmen

Des weiteren forderte Janssens, Krankenhäuser aus dem Regelbetrieb zu nehmen. Dies müsse per Verordnung geschehen, damit Kapazitäten in den Häusern freigehalten werden. Denn die Infektionszahlen und insbesondere die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern werde in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Es werde einige Zeit dauern, bis der partielle Lockdown auch in den Krankenhäusern Wirkung zeige.

Heute seien rund 2.000 Covid-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Diese Zahl werde zunächst weiter steigen. So rechnet Janssens auf jeden Fall mit über 3.000 Intensiv-Patienten in zehn Tagen. Diese Zahl sei zwar noch nicht bedenklich, würde die Medizin aber zusätzlich unter Druck setzen.

Auch weiter ein Mangel an Pflegekräften auf Intensivstationen

Janssens bestätigte im Gespräch mit Rundschau-Moderator Till Nassif auch einen Mangel an Pflegepersonal auf Intensivstationen. Dieser sei bereits vor der Pandemie und auch während der ersten Welle der Fall gewesen und habe sich auf Grund der aufwendigen Ausbildung auch in den letzten Monaten nicht geändert.

Für Janssens wird das Pflegepersonal auf Intensivstationen demnach eine "kritische Größe" werden. Auch deshalb müsse man nun handeln, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Wörtlich sagte Janssens zum ab Montag geltenden partiellen Lockdown: "Wir müssen das und wir brauchen das!"