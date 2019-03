Instagram-Igel "Mr. Pokee" gestorben: Millionen Follower trauern

Es sei der härteste Post, den die Wiesbadener Studentin Talitha Girnus je schreiben musste: die Todesnachricht von ihrem geliebten Mr. Pokee. Der kleine Igel war wohl der süßeste Igel auf Instagram. Im Sturm hatte er die Herzen Tausender erobert. Auf Instagram folgen Mr. Pokee aktuell 1,3 Millionen Fans, bei Facebook hatte er rund 117.540 Fans, seine Videos in Youtube wurden tausendfach aufgerufen.

Instagram-Star mit süßen Fotos

Mr. Pokee - vom englischen Wort "to poke" für 'pieksen' - nannte seine Besitzerin die stachelige Knutschkugel, die sie vor gut drei Jahren zu sich nahm. Seitdem postete sie regelmäßig Fotos ihres ungewöhnlichen Haustiers. Mal in eine Kuscheldecke eingemummelt mit Teddy, mal mit einer kleinen Nikolausmütze auf dem Kopf - oder vor spektakulären Kulissen wie dem Eiffelturm in Paris oder dem Schloss Neuschwanstein.