Inspiration4: Elon Musk schickt Touristen ins All

TIME und Netflix ist diese Reise von vier Zivilisten ins All wichtig genug, um einen sechsteiligen Film daraus zu machen. Der Weg zu den Sternen wird für alle geöffnet, das ist die Botschaft. Und so spart denn auch der Mann nicht mit Superlativen, der die erste rein touristische Reise in die Umlaufbahn finanziert: Milliardär Jared Isaacman, Gründer des Bezahlsystems Shift4:

"Die Geschichte wird Inspiration4 als entscheidenden Moment in der Weltraumfahrt festhalten. Als wichtigen Schritt der Menschheit, um ihre Berufung im All zu finden." Jared Isaacman, Gründer des Bezahlsystems Shift4

Inspiration4 heißt dieser Charterflug in einem Crew Dragon Raumschiff von SpaceX, das gleiche Fahrzeug, mit dem auch Astronauten zur Raumstation geflogen werden. Drei Tage lang geht es in rund 500 Kilometern Höhe um die Erde.

Reise ins All mit gutem Zweck

Isaacman habe für diese Reise vier Menschen zusammengebracht, die auf unterschiedliche Weise inspirieren. Es sei eine Crew, die die besten menschlichen Qualitäten repräsentiere: Führungskraft, Hoffnung, Wohlstand und Großzügigkeit.

Führungskraft, dafür steht Isaacman selbst, der Kommandant an Bord. Hoffnung symbolisiert die 29-jährige Arzthelferin Hayley Arceneaux. Sie arbeitet in einem Forschungskrankenhaus für krebskranke Kinder und hat als Kind selbst Krebs überlebt. Ihre Reise durch die Krebsbehandlung habe sie für die Reise ins All vorbereitet: "Der Krebs hat mich stark gemacht, ich fühle mich bereit fürs All." Ein Ziel der Reise ist es, Geld für dieses Krankenhaus und die Krebsforschung zu sammeln - 200 Millionen Dollar sind das Ziel.

Crew steht für Wohlstand und Großzügigkeit

Der Ingenieur Chris Sembroski hat seinen Platz mit einem Spendenlos gewonnen. Der frühere Luftwaffensoldat mit Irak-Erfahrung repräsentiert die Großzügigkeit. Er wolle mehr Menschen inspirieren, ihre Talente zu teilen und gütig zu sein, so Sembroski.

Die Professorin für Geologie, Sian Proctor, wollte hingegen schon immer ins All, fiel jedoch bei der Astronautenauswahl der NASA knapp durch. Im Fernsehen hat sie Wissenschaftssendungen moderiert. Ihren Platz in der Kapsel verdankt sie dem Konzept für ein Onlinegeschäft, das Isaacmans Bezahlsystem einsetzt. Weltraumfahrt habe sie in ihrer DNA, sagt sie. Ihr Vater war Fluglotse für den Apollo 11 Flug zum Mond. Proctor steht für Erfolg und Wohlstand. Sie ist zudem die Pilotin dieses Flugs, auch wenn der größte Teil der Reise über Autopilot abläuft.

Seit einem halben Jahr trainiert die Inspiration4 Crew jetzt, um sich vorzubereiten. Unterwegs sollen wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden, vor allem aber geht es darum, öffentliches Interesse zu wecken, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln und für die kommerzielle Raumfahrt zu werben.