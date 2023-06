Artikel mit Audio-Inhalten

Hohe Rückstände: Foodwatch für Verbot von Insektizid Acetamiprid

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat wegen hoher Rückstände in Lebensmitteln ein Verbot des Insektengifts Acetamiprid gefordert. Das Pestizid werde in Deutschland immer häufiger in Obst und Gemüse festgestellt, etwa in Spinat oder Paprika.