Innere Sicherheit und Migration: Seehofer lobt seine Politik

Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, ist zufrieden. Das ist er nicht zuletzt deshalb, weil in der Generaldebatte gestern, wie er betont, Innere Sicherheit und Migration kaum eine Rolle gespielt hätten. Für ihn ist das ein gutes Zeichen, inzwischen seien die Dinge dort in Ordnung. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres, so Seehofer, habe es 96.000 Asylerstanträge gegeben - deutlich weniger also als noch vor einigen Jahren. Dass Deutschland Mittelmeerländern aus Seenot gerettete Migranten abnimmt, verteidigt er. Innerhalb von anderthalb Jahren seien weniger Menschen auf diesem Weg nach Deutschland gekommen als einem Tag auf dem Landweg.

"Wir gehören zu den sichersten Ländern auf dieser Erde"

Zufrieden zeigt sich Seehofer auch mit der Sicherheitslage in Deutschland. Auch wenn die durch "grässliche Schwerverbrechen" überschattet würde, so weise die allgemeine Kriminalstatistik auf einen Rückgang der Straftaten hin - und das im dritten Jahr in Folge. Seehofer begründet diese Entwicklung mit Investitionen in Personal und Ausstattung der Polizei.

"Wir gehören zu den sichersten Ländern auf dieser Erde." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister

Etat 2020 etwas geringer als 2019

Insgesamt kann Seehofer im nächsten Jahr über etwa 15,1 Milliarden Euro verfügen. Das ist etwas weniger als 2019. Rund ein Drittel der Ausgaben machen Personalkosten aus. Dabei enthält der Haushaltsentwurf rund 3.900 neue Stellen, einige hundert davon im Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Für den Bundesinnenminister ist das ein wichtiger Schritt angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Rechtsextremismus und Hasskriminalität.

Grüne fordern Programme gegen Rassismus und Antisemitismus

Genau da hakt die Opposition ein. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz fordert ein härteres Vorgehen und drängt unter anderem auf eine Stärkung der Programme gegen Antisemitismus und Rassismus, eine konsequente Aufklärung und Zerschlagung der rechtsterroristischen Netzwerke, sowie den Aufbau einer "Task Force zur rechtsextremen Bedrohungslage im Bundesinnenministerium".

"Genau dies und vieles davon liefern sie leider nicht." Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen

In der Kritik der Grünen: die neuen Stellen für das Bundeskriminalamt. Ursprünglich wollte Seehofer 440, jetzt sind es 300.

Linke: Planlos gegen Neonazis

Die Linke begrüßt, dass der Bundesinnenminister in den letzten Monaten endlich erkannt habe, "mehr gegen Gewalt und Terror von Neonazis tun zu müssen". Zu lange seien die Bedrohung und tatsächliche Lage ignoriert worden. Seehofer aber fehle ein strategisches Konzept. Der linke Bundestagsabgeordnete Victor Perli kritisiert weiter, dass beim Bundeskriminalamt die Stellen im Bereich Neonazikriminalität jetzt zwar verdreifacht würden, dabei könne schon jetzt jede vierte Stelle nicht besetzt werden.

"Das zeigt zum einen ihre Planlosigkeit, ist aber auch ein Armutszeugnis für die Politik der letzten Jahre." Victor Perli, Die Linke, Bundestagsabgeordneter

Mit diesem Haushalt mache man sehr deutlich, was eine wehrhafte Demokratie ausmache, betont dagegen Martin Gerster von der SPD, dem Koalitionspartner der Union: "Wir bekämpfen die Feinde der Demokratie mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln."

Wohnungsbau: "Da läuft was schief"

Ein zentrales Thema in der Debatte um Seehofers Haushalt ist auch die Wohnungsbaupolitik. Hier hagelt es Kritik von der Opposition. Viele Millionen Haushalte müssten die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben, so der Vorwurf des AfD-Bundestagsabgeordneten Marc Bernhard: "Es ist ganz offensichtlich, dass hier gewaltig was schief läuft."

Auch die FDP kritisiert die schleppende Entwicklung auf dem Wohnungsbaumarkt und bezweifelt, dass der Bundesinnenminister sein Ziel von 1,5 Millionen Wohnungen bis zum Ende der Legislaturperiode erreicht. Hagen Reinhold, FDP Bundestagsabgeordneter: "Bevor sie anderthalb Millionen Wohnungen gebacken kriegen, das sage ich ihnen, ist Olaf Scholz Kanzler und das wird beides nicht eintreten."

"Die Bauwirtschaft brummt", entgegnet Seehofer. Das schmale Wachstum, das es derzeit gebe, werde durch die Bauwirtschaft gespeist. Keine Regierung habe seit langer Zeit so viel auf dem Wohnungsmarkt geleistet wie diese.

Mehr Geld für den Sport

Auf weitgehende Zustimmung stoßen die Investitionen in den Sport. Dafür bekommt Seehofer mehr Geld als vorher. Die Mittel sind unter anderem für den Bau von Sportstätten auch im Freistaat vorgesehen.