Innenstaatssekretär zu Hochwasserschutz: "Wir müssen mehr tun"

Nach Meinung des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), muss mehr in die Prävention beim Thema Hochwasser investiert werden. Wichtige Punkte seien der Städtebau und die Siedlungspolitik. Da spiele der Hochwasserschutz eine wichtige Rolle, sagte Mayer in der Bayern 2 radioWelt.

"Hochwasserschutz ist teuer und da scheuen die Kommunalpolitiker etwas die Kosten. Aber spätestens jetzt nach dieser dramatischen Katastrophe muss allen klar sein: Wir müssen hier mehr tun." Stephan Mayer

Deutschland beim Katastrophenschutz gut aufgestellt

Deutschland ist nach Meinung des CSU-Politikers in puncto Katastrophenschutz gut aufgestellt: "Also wir haben schon die Möglichkeit, vor allem mit großem Gerät, Hochleistungspumpen, mit Notstrom-Aggregaten den Menschen zu helfen. Wir haben insgesamt 1,7 Millionen Menschen, die sich im Bevölkerungsschutz engagieren." So eine Struktur gebe es vergleichbar in keinem anderen Land der Welt, sagte Mayer.

Von den geplanten Großzelten für die Unterbringung von 5.000 Menschen in einer Katstrophenlage seien zwei finanziert. Zudem sind weitere geplant.