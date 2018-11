Innenministerium weist Bericht über Abschiebepläne zurück

Eine nächtliche Meldepflicht, Flugtickets ohne Namen, Chipkarten für Flüchtlinge in Aufnahme- und Rückführungszentren: drei von fünf Maßnahmen, mit denen laut "BamS" Abschiebungen aus Deutschland vereinfacht werden sollen.

Dementi aus Berlin

Allerdings will man im Ministerium von Horst Seehofer davon nichts wissen. Ein Sprecher sagte zu dem Bericht, die genannten Punkte seien Verwaltungsmaßnahmen, die in der Zuständigkeit der Länder lägen. Insofern seien sie auch nicht Teil des Gesetzentwurfs, an dem das Innenministerium des Bundes gerade arbeite.

Was die nächtliche Meldepflicht, die sogenannte Nachtzeitverfügung, angeht, schreibt die "BamS" in der Tat, es gebe bereits Vorbilder in zwei Bundesländern, nämlich in Hessen und in Niedersachsen. Dort müssen sich Flüchtlinge schon jetzt abmelden, wenn sie nachts ihre Unterkünfte verlassen. Damit will man vermeiden, dass sie untertauchen, sobald sie eine drohende Abschiebung befürchten.

Die Frage ist in dem Fall, ob die Vorschrift auch bundesweit und damit flächendeckend eingeführt wird.

Gesetzentwurf "in Kürze"

Dass gerade ein neues Gesetz ausgearbeitet wird, scheint jedenfalls klar. Und es ist offensichtlich schon recht weit gediehen: In Kürze werde ein Entwurf vorgelegt, der Regelungen zu Ausreisepflichten und zur Durchsetzung von Abschiebungen enthalte, teilte der Sprecher mit. Auch einen Titel gibt es schon, nämlich "2. Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht".