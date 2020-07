Innenministerium sagt Racial-Profiling-Studie ab

Grüne und Linkspartei haben ebenfalls kein Verständnis für die Entscheidung des Innenministers. Irene Mihalic, Innenexpertin der Grünen und ausgebildete Polizistin, sieht bei Seehofer laut "Spiegel" eine "sture Verweigerungshaltung". Es sei unbestritten, dass es Fälle von Racial Profiling in der Polizei gebe. Man müsse wissen, wie groß das Problem sei, um Lösungen entwickeln zu können, so Mihalic.

Die Linkspartei geht in ihrer Kritik noch weiter. Die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Martina Renner, sagte im "Spiegel": "Solange schon der offene Diskurs und wissenschaftliche Studien über rassistische Strukturen und Einstellungen in den Behörden auf diese Weise unterbunden wird, ändert sich nichts." Vielmehr erhielten angebliche Einzelfälle Rückendeckung von höchster Ebene.

Absage schon am 17. Juni

Bereits in der Sitzung des Innenausschusses am 17. Juni hatte Seehofer nach Angaben von Teilnehmern gesagt, seines Wissens sei eine solche Studie nicht von seinem Haus in Auftrag gegeben worden. Zudem erteilte Seehofer Forderungen nach der Einrichtung eines Polizeibeauftragten beim Bund eine Absage.

"Von dem Vorschlag halte ich wenig, und ich achte stets darauf, dass die Maßnahmen, die wir treffen, etwas bewirken", sagte der CSU-Minister der "Welt am Sonntag". Die Grünen hatten für die Einrichtung eines Polizeibeauftragten plädiert, sind aber mit diesen Plänen im Bundestag gescheitert.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!