Deutsche Kulturvermittlerin in Bagdad entführt

Unbekannte Männer haben die deutsche Kuratorin und Kulturvermittlerin Hella Mewis in der irakischen Hauptstadt Bagdad entführt. Das bestätigte das irakische Innenministerium. Laut Aktivisten wurde Mewis am Montagabend gegen 20 Uhr (Ortszeit) in der Nähe des Kulturinstituts Bait Tarkib entführt. Erst vor zwei Wochen wurde der Terrorismusexperte Hischam al-Haschimi in Bagdad getötet.

Sicherheitskräfte suchen nach Mewis

Bewaffnete Männer hätten Mewis in ihre Gewalt gebracht, schrieb Ali al-Bajati, Mitglied der vom Parlament gewählten Menschenrechtskommission, am Montag bei Twitter. Die Aktivistin Sirka Sarsam von der Nichtregierungsorganisation Burj Babel, die eine Freundin von Mewis ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir wissen nicht, wer sie entführt hat. Wir haben die Sicherheitsbehörden informiert". Derzeit würden Aufzeichnungen von Überwachungskameras untersucht. Sicherheitskräfte suchten nach der Frau. Das Auswärtige Amt bestätigte die Entführung der deutschen Staatsbürgerin zunächst nicht.

Deutsche gut vernetzt im Irak

Die in Berlin geborene Mewis lebt seit mehreren Jahren in Bagdad und arbeitet am Aufbau des Kulturzentrums Bait Tarkib mit, welches die Arbeit junger irakischer Künstler fördert. Zeitweise war sie auch für das Goethe-Institut tätig. In der Gegend des Kulturinstituts in der Nähe des Flusses Tigris liegen auch verschiedene Regierungsgebäude.

Die Deutsche habe nach Angaben ihrer Freundin gute Beziehungen zu Künstlern, Intellektuellen und Demonstranten im Irak gehabt und seit 2010 zu vielen Veranstaltungen beigetragen. Sie sei "empört" gewesen über die Tötung des international anerkannten Historikers und Terrorismusexperten Hischam al-Haschimi. Dieser war vor zwei Wochen in der Nähe seiner Wohnung von Unbekannten erschossen worden.

