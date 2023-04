Innenministerin Faeser erwägt Messerverbot in Bus und Bahn

Die Zahl der Gewalttaten mit Messern in Zügen und an Bahnhöfen in Deutschland nimmt zu. Knapp 340 solcher Taten hat die Bundespolizei im vergangenen Jahr registriert. Das sind etwa doppelt so viele wie 2021. Allein in Zügen stieg die Zahl der registrierten Messerattacken von 44 auf 82. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nun erneut ein entschlossenes Vorgehen gegen Gewalt unter Einsatz von Messern gefordert.

Faeser: "Wer mit dem Flugzeug reist, darf auch kein Messer mitnehmen"

"Gewalttäter können mit Messern Furchtbares anrichten", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Was hilft, sind mehr Kontrollen." Dafür brauche es aber Personal, so die Ministerin. "Wichtig sind mehr Sicherheitskräfte, gerade im Nahverkehr, und mehr Polizei auf bestimmten Plätzen." Faeser appellierte an die Länder, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Sie verwies darauf, dass Messer fast überall im Alltag verfügbar sind. "Schon mit einem Küchenmesser kann man Menschen sehr schwer verletzen."

Die Innenministerin erwägt dabei auch ein generelles Verbot: "Wir sollten auch über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln - in Bus und Bahn - nachdenken. Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen", erklärte Faeser. "Ein wirksames Mittel können auch Waffenverbotszonen an bestimmten Orten sein, dann sind viel striktere Kontrollen möglich."

BKA-Präsident hält Verbotszonen für "sinnvoll"

Ähnlich sieht es auch das Bundeskriminalamt (BKA). Deren Präsident Holger Münch hatte sich zuletzt ebenfalls für Waffenverbotszonen an Bahnhöfen oder in Innenstädten im Zusammenhang mit Gewaltkriminalität mit Messern ausgesprochen. "Dieser Ansatz der Verbotszonen in Innenstädten oder an Bahnhöfen ist durchaus sinnvoll", sagte Münch den Zeitungen den Funke-Zeitungen am Dienstag.

Ein Messer könne bei Angriffen schwere und auch tödliche Verletzungen herbeiführen. Der Staat könne zwar nicht jedes Messer verbieten, aber viele Städte würden Waffenverbotszonen in kritischen Bereichen einrichten, "in denen die Polizei offensiv kontrollieren kann", betonte der BKA-Chef.

Faeser gegen Herabsetzung der Strafmündigkeit

Forderungen nach einer Herabsetzung der Strafmündigkeit lehnte Innenministerin Faeser jedoch ab. "Kriminologen und Psychologen haben (...) aus gutem Grund empfohlen, die Strafmündigkeit bei 14 Jahren zu belassen", sagte sie. "Für Jüngere gilt das Jugendhilferecht, das Maßnahmen bis zur geschlossenen Unterbringung ermöglicht." Die Debatte hatte zuletzt wieder Fahrt aufgenommen, nachdem im März im nordrhein-westfälischen Freudenberg eine Zwölfjährige von zwei nahezu gleichaltrigen Mädchen erstochen worden war.