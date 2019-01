23.01.2019, 13:49 Uhr

Innenminister will höhere Geldbußen für reiche Raser

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will Bußgelder für Raser in schweren Fällen nach dem Einkommen bemessen. Der Innenminister verwies dabei auf das Vorgehen in Strafprozessen, wo sich Tagessätze ebenfalls nach der Einkommenshöhe richten.