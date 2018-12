Innenminister geht: Trump tauscht den nächsten Minister aus

US-Präsident Donald Trump tauscht einen weiteren Minister aus: Innenminister Ryan Zinke werde die Regierung zum Jahresende verlassen, teilte Trump auf Twitter mit. Zinke war zuletzt wegen der Nutzung von Charterflügen und eines Immobiliengeschäftes in die Kritik geraten.

Zinke galt schon lange als Wackelkandidat in der Regierung. Gegen ihn laufen eine Reihe von Ermittlungen. Die Justizbehörden untersuchen nach US-Medienberichten außerdem einen möglichen Amtsmissbrauchs Zinkes. Trump kündigte an, in der kommenden Woche einen Nachfolger zu benennen.

Innenminister entscheidet über Naturschutzgebiete

Der US-Innenminister hat in den USA andere Befugnisse als in Deutschland. Er ist vor allem für die Verwaltung des bundeseigenen Grundbesitzes zuständig. Das Ministerium entscheidet etwa darüber, ob Naturschutzgebiete ausgewiesen werden oder ob Energiegewinnung wie Fracking erlaubt ist. Die innere Sicherheit ist Aufgabe des Heimatschutzministeriums. Zinke war im März 2017 vom Senat im Amt bestätigt worden und gehört damit zu den Ministern, die sich lange unter Trump gehalten haben.

Außenminister Tillerson: Entlassung per Twitter

Seit Trump Anfang 2017 ins Weiße Haus einzog, hat es Dutzende Personalwechsel gegeben - zu den aufsehenerregendsten gehörte die angeblich per Twitter erfolgte Entlassung von Außenminister Rex Tillerson im März.

Im vergangenen Monat drängte Trump seinen Justizminister Jeff Sessions zum Rücktritt. Vor gut zehn Tagen wechselte Trump zum zweiten Mal seinen Stabschef im Weißen Haus aus. John Kelly soll zum Jahreswechsel gehen. Trump will Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Interims-Stabschef machen.