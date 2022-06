Innenminister beschließen Zentrum für Zivilschutz

Sei es die Pandemie, die Flutkatastrophe im Ahrtal oder der Krieg in der Ukraine – die Innenminister von Bund und Ländern sind sich einig, dass mehr für den Zivil- und Katastrophenschutz getan werden muss. Im gemeinsamen Kompetenzzentrum für Bevölkerungsschutz wollen Bund und Länder den Einsatz in Krisenzeiten koordinieren.

Experten sollen Katastrophenschutz bündeln

In dem Kompetenzzentrum werden insgesamt zehn Experten von Bund und Ländern ihre Kräfte bündeln. Sie sollen aktuelle Lagebilder verfassen und im Krisenfall einen Überblick über die vorhandenen Ressourcen bei Bundeswehr, Technischem Hilfswerk oder anderen Katastrophenhelfern geben können.

Zum Beispiel sollen sie wissen, wo welches Gerät oder Spezialkräfte in Deutschland zur Verfügung stehen, um dann in einer Katastrophe möglichst schnell die richtigen Leute an den richtigen Ort zur Hilfe zu bringen, sagt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Gefordert: Zehn Milliarden für Katastrophenschutz

Darüber hinaus geht es ums Geld. Die Länder fordern zehn Milliarden Euro vom Bund für Sirenenanlagen, Notstromaggregate und Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Joachim Herrmann drängt bei der Konferenz in Würzburg auf eine Entscheidung für ein umfassendes Investitionsprogramm.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will keine Zahl nennen, stellt aber eine Einigung mit den Länderkollegen in Aussicht. Über eine entsprechende Beschlussvorlage soll die Innenministerkonferenz am Freitag beraten.

Cyberkriminialität und Desinformation

Bis Freitag Mittag diskutiert die Innenministerkonferenz unter anderem auch über den Kampf gegen Internetkriminalität. Die IP-Adressen müssten im Fall von Kinderpornografie oder anderen Straftaten zugänglich gemacht werden, betont Bayerns Innenminister Herrmann. Seit dem Angriff auf die Ukraine ist auch die Angst vor Cyberangriffen oder russischen Desinformationskampagnen größer geworden.

Kein Thema: Flucht und Asyl

Das Thema Flucht und Asyl spielt unterdessen bei der Konferenz keine Rolle. Die Sprecherin der Flüchtlingsorganisation Jugendliche ohne Grenzen und gebürtige Afghanin, Robina Karimi, fordert von den deutschen Innenministern, dass nicht nur die Ortskräfte, sondern auch die Menschen, die in Gefahr sind, evakuiert werden, zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten, die von den Taliban verfolgt werden.

Innenminister Herrmann weist darauf hin, dass die Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten gut laufe und auch aus Afghanistan jede Woche rund 200 ehemalige Ortskräfte und ihre Familien aufgenommen werden.