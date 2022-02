Mr. Bond: Ein inhaftierter Neonazi-Rapper und seine Unterstützer

Seit einem Jahr ist der mutmaßliche Neonazi-Rapper Philip H. alias "Mr.Bond" in Haft. Die Staatsanwaltschaft in Wien wirft ihm "nationalsozialistische Wiederbetätigung" vor. Das ist ein Straftatbestand in Österreich, der mit langjährigen Haftstrafen geahndet werden kann.

Als Belege führt die Behörde rechtsextremistische Texte von Philip H. an, die NS-Verherrlichung und Gewaltphantasien gegen Schwarze, Homosexuelle und Juden zum Thema machen, wie etwa "Adolf war zu human, das war sein Kapitalfehler" oder "I wanna gas you".

Soundtrack für den Attentäter von Halle

Philip H.s Texte radikalisierten jahrelang eine internationale extremistische Fangemeinde, die mit ihm rassistische Terroranschläge feierte und zu Gewalt aufstachelte. So hatte der online radikalisierte Stephan B. für seinen Live-Stream vom Attentat am 9. Oktober in Halle 2019 das Lied "Powerlevel" von Mr. Bond eingespielt. An diesem Tag, dem höchsten jüdischen Feiertag, versuchte Stephan B. in Halle an der Saale in eine Synagoge einzudringen. Dem Rassisten, der im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen ermordet hatte, widmete Mr. Bond ein Lied, das den Attentäter zum "Heiligen" machte.