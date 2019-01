Ingenieure von TÜV Süd nach Dammbruch in Brasilien festgenommen

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei zwei Ingenieure des Unternehmens TÜV Süd festgenommen. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass zwei Mitarbeiter von TÜV Süd in Brasilien verhaftet wurden", teilte die Firma am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. "Aufgrund der laufenden Ermittlungen können wir zurzeit keine weiteren Auskünfte geben. Wir unterstützen die Ermittlungen vollumfänglich." Die Zentrale von TÜV SÜD befindet sich in München.

Polizei beschlagnahmt Unterlagen im Büro des TÜV Süd

Die Polizei durchsuchte das Büro des TÜV Süd in São Paulo; sie soll Computer und Unterlagen beschlagnahmt haben. Das Gutachten des TÜV Süd diente laut Medienberichten als Grundlage für die im Dezember erteilte Betriebsgenehmigung. In der entscheidenden Sitzung soll aber auch über Risiken des Damms gesprochen worden sein. Ein Vertreter der staatlichen Umweltbehörde Ibama soll sich gegen die Genehmigung ausgesprochen haben.

Hat die Betreiberfirma ausreichend kontrolliert?

Zudem nahm die Polizei drei Mitarbeiter der Betreiberfirma Vale fest, die für die Kontrolle des Damms verantwortlich waren. Medien zufolge besteht der Verdacht, dass die Kontrollen nicht sorgsam durchgeführt oder die Risikostudien sogar gefälscht wurden. Der Bergbaukonzern teilte mit, das Unternehmen arbeite mit den Behörden zusammen. "Vale wird die Ermittlungen weiterhin unterstützen, um die Fakten zu klären", hieß es in einer Stellungnahme.

Umweltstrafen von 58 Millionen Euro verhängt

Die staatliche Umweltbehörde hat bereits Umweltstrafen von umgerechnet 58 Millionen Euro verhängt. Zudem fror Brasiliens Justiz auf Konten des Bergbauunternehmens vorsorglich rund 2,75 Milliarden Euro für mögliche Entschädigungen und künftige Strafen ein, wie es hieß.Vale kündigte an, jeder betroffenen Familie eine Soforthilfe von rund 23.250 Euro auszuzahlen. Das Unternehmen verlor am Montag an der Börse in São Paulo 16,5 Milliarden Euro, über 24 Prozent seines Börsenwerts.

Kaum noch Hoffnung auf Überlebende

Der Damm an der Mine Córrego do Feijão war am Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweg und schlug eine Schneise der Zerstörung. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 65, wie der Zivilschutz mitteilte. 279 weitere Menschen wurden noch vermisst. Die Zahl der Todesopfer dürfte demnach noch steigen. "Leider ist es sehr unwahrscheinlich, noch Überlebende zu finden", sagte Feuerwehrsprecher Pedro Aihara im Fernsehsender "Globo News".