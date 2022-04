Infos für ukrainische Geflüchtete – das bieten Medien an

Ob private Sender oder öffentlich-rechtliche. Ob Zeitung oder Onlinekanal. Medienmacher überall in Deutschland sind kreativ geworden, um Geflüchtete mit Informationen zu versorgen.

Fitness und Ablenkung

"Fit mit Felix". Seit kurzem gibt es ausgewählte Folgen davon mit ukrainischer Übersetzung in den Mediatheken und in der BR24 App. 40 Folgen hatte die BR-Sportredaktion während der Coronakrise mit dem ehemaligen Skirennfahren Felix Neureuther produziert. Damit bringt er Kinder in Bewegung – ob in der Coronakrise, als monatelang Schul- und Vereinssport ausfielen. Oder in der jetzigen Krise, unter der wieder Kinder leiden.

Die einfachen Übungen, für die man wenig Platz braucht, sollen den Kindern aus der Ukraine vor allem Freude machen, sagt Felix Neureuther: "Mein Herz schmerzt, wenn ich die Bilder sehe, von Zigtausenden Menschen auf der Flucht. Dieser katastrophale Krieg – es ist so grausam. Als Vater fühle ich besonders mit den Familien und Kindern. Wenn unsere 'Fit mit Felix'-Videos für ein klein wenig Ablenkung sorgen können für die Menschen, die in Deutschland ankommen, würde mich das sehr freuen."

Radionachrichten auf ukrainisch

Unterhaltung und Ablenkung sind wichtig. Die größte Herausforderung in der aktuellen Lage aber ist es, Geflüchteten aus der Ukraine gesicherte Informationen zu liefern. Manche haben darin langjährige Erfahrung, wie Radio Cosmo. Jacek Tyblewski ist Leiter der Cosmo Sprachsendungen. In seiner Redaktion, angesiedelt beim WDR, erstellen russische, polnische und ukrainische Kollegen zusammen die "Ukrainische Deutschlandminute" – fünf Minuten Nachrichten, Informationen und Service. Täglich ab 18 Uhr im Netz.

Themen sind an diesem Tag neue Sanktionen gegen Russland, die Diskussion um ein Energieembargo, die Kritik des ukrainischen Botschafters in Deutschland Andrij Melnyk an Bundespräsident Walter Steinmeier. Den Radiomachern geht es dabei um mehr als um Nachrichten, sagt Redaktionsleiter Jacek Tyblewski: "Idee, Ukrainer in Muttersprache mit geprüften Nachrichten aus Deutschland zu versorgen, davon gibt es nicht viele im Netz und on air – und zum anderen ist es eine Geste in diesen schweren Tagen."

Zeitungen schreiben in kyrillischen Buchstaben

Auch Zeitungsleser stoßen auf mediale Willkommensgesten. Kyrillische Buchstaben in der Süddeutschen Zeitung – Serviceinfos für Ukrainerinnen, wo es in München Unterstützung, Deutschkurse oder eine Schule für die Kinder gibt. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt auf Deutsch und Ukrainisch in seiner Willkommenszeitung für Kriegsgeflüchtete: "Wir heißen Sie in dieser Stadt herzlich willkommen. Sie können auf unsere Hilfe zählen". Die Leipziger Volkszeitung hat die Idee aufgegriffen und druckt Serviceseiten auf Ukrainisch.

Tagesschau mit ukrainischen Untertiteln

ARD und ZDF bieten seit neuestem ihre Hauptnachrichtensendungen mit ukrainischen und – im Fall der Tagesschau – auch russischen Untertiteln an. ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger erklärt: "Die Tagesschau steht wie keine zweite Nachrichtenmarke für verlässliche und sauber recherchierte Information."

Sicherheit geht dabei vor Schnelligkeit: Nach Ausstrahlung der 20:00 Uhr-Tagesschau werden die Beiträge und Moderationen übersetzt, und zwar von zertifizierten Übersetzerinnen und Übersetzern. Abrufbar ist die ukrainisch und russisch untertitelte Sendung daher erst am Folgetag in den Mediatheken und auf youtube. Zu finden unter dem Stichwort Ukraine-Info.

Moderierte Nachrichten auf ukrainisch bei RTL und ntv

Einen ganz anderen Weg geht RTL Deutschland mit seinem Ukraine-Update: Moderierte TV-Nachrichten auf Basis der eigenen Sendungen von RTL aktuell und NTV, täglich von Montag bis Freitag im Netz bei rlt.de, ntv.de und auf youtube. Das Gesicht der Sendung ist Karolina Ashion, eine in der Ukraine prominente Fernsehmoderatorin, die wie hunderttausende ihrer Landsleute vor den russischen Angriffen nach Deutschland geflohen ist. Sie erzählt: "Ich möchte maximal nützlich sein mit meinem Beitrag, ich möchte Leute informieren. Ich bin jemand, der vor der Kamera arbeitet und meine Aufgabe ist, zu informieren."

Bis vor kurzem moderierte sie im Ukrainischen Fernsehen ein Vormittagsmagazin, RTL holte Ashion für das Ukraine Update ins deutsche Digital-Fernsehen. Das Echo darauf ist überwältigend, erzählt Projektleiter Malte Baumberger.

Das kleine Team aus Moderatorin, zwei Redakteuren und einem Dolmetscher entscheidet, welche Beiträge aus den deutschsprachigen Nachrichtensendungen von RTL und NTV für das Ukraine-Update übersetzt werden. Die Zusammenarbeit, sagt Projektleiter Baumberger, läuft mit jeden Tag besser – trotz mancher Sprachbarrieren.