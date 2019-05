Influencer Rezo antwortet CDU - und stellt Bedingungen

Mittlerweile mehr als 13 Millionen Mal ist sein YouTube-Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" schon angeklickt worden. Der Influencer hat darin kurz vor der Europawahl die Politik - vor allem von der Union -heftig kritisiert. Er ging dabei auf verschiedenste Politikfelder ein, etwa die Klimapolitik.

Rezo von CDU zum Austausch eingeladen

Das Video hatte gerade auch wegen der umstrittenen ersten Reaktion der CDU darauf für Schlagzeilen gesorgt. Generalsekretär Paul Ziemiak hatte zunächst abweisend reagiert. Erst nach öffentlicher Kritik an Ziemiak lud er dann Rezo zu einem Meinungsaustausch ein.

Am Mittwoch willigte der YouTuber dann per Tweet ein, allerdings nur unter Bedingungen. So sollte die CDU, allen voran Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Generalsekretär Paul Ziemiak, erst klarstellen, ob sie wirklich an einem Kurswechsel, beispielsweise in der Klimapolitik, interessiert seien. Erst dann wäre laut Rezo eine gute Basis für ein Gespräch vorhanden.

SPD reagierte mit gleich drei Videos

Hauptbeteiligter einer öffentlichen Diskussion wolle der 26-Jährige aber nicht sein. "Jeder, der mich mal in einer Live-Diskussion erlebt hat, weiß, dass ich ein Problem mit Stottern habe.", so Rezo.

"Das Wahlergebnis bei der Europawahl mit den massiven Verlusten von Union und SPD zeigt, dass die aktuelle Union und die aktuelle SPD einen dringenden Kurswechsel in der Klimapolitik einschlagen müssen, wenn sie weiter dem Anspruch einer Volkspartei gerecht werden wollen." Rezo, Youtuber

Die SPD reagierte umgehend auf das Video von Rezo. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten Lars Klingbeil, Juso-Chef Kevin Kühnert und der Europaabgeordnete Tiemo Wölken posteten daraufhin jeweils ein eigenes Video im Netz. Für Rezo ein Zeichen, dass seine Kritik angekommen sei und die Sozialdemokraten - wie von Rezo forciert - öffentlich für einen Kurswechsel eintreten wollen, um die Bekämpfung der Klimakrise voranzutreiben.

Söder: "Fünfte Gewalt entstanden"

CDU-Generalsekretär Ziemiak hat inzwischen Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit seiner Partei mit Blick auf den Umgang mit dem Video eingeräumt.

CSU-Chef Söder reagiert auf die ganze Affäre relativ gelassen. In der "Münchner Runde" im BR-Fernsehen sagte er, man müsse verstehen, dass da eine fünfte Gewalt entstanden sei, die im Internet stattfinde. Er glaube aber nicht, dass gesetzliche Regelungen da etwas brächten. Letztlich habe da nur jemand seine Meinung gesagt, das finde aber in jeder Talkshow statt, so Söder.