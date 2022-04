Inflation und Ukraine-Flüchtlinge: Tafeln in Not

Die Tafeln geraten immer stärker unter Druck: Allein die Nürnberger Tafel verzeichnete im März rund 2.200 Neukunden aus der Ukraine. Und das bei wachsenden Zahlen auch der hiesigen Bedürftigen. Denn durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten kommen nun wieder mehr Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zu den Tafeln, um ihre Berechtigung für kostenlose Lebensmittel einzulösen. Philomena Schlamp von der Tafel in Neuburg an der Donau sagt, es kämen jetzt vor allem Rentner, die sagten, das Geld reiche jetzt nicht mehr, weil alles so teuer geworden sei.

Und dann kommen aktuell noch Lieferengpässe hinzu - zum Beispiel bei Konserven, Mehl oder Gemüse. Die Tafeln sind angewiesen auf Lebensmittelspenden der Händler. Die müssen nun aufgeteilt werden unter viel mehr Bedürftigen, sagt Peter Zilles vom Verband der bayerischen Tafeln.

Viele Tafeln melden Verdopplung der Kundenzahlen

Die riesige Herausforderung zur Zeit seien die ankommenden Geflüchteten. Viele Tafeln würden Verdopplungen der Kundenzahlen melden, das sei für die Tafeln eigentlich nicht zu meistern - weder personell noch was die Ware betreffe.

Teilweise komme es zu chaotischen Verhältnissen, weil viel zu viele Leute anstünden, "denen natürlich jeder helfen will, aber da sind von den Warenmengen Grenzen gesetzt."