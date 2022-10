Inflation, Krieg, Corona: Was tun gegen Angst vor der Zukunft?

"Die Stimmung ist nicht gerade die beste", sagt Bus- und Trambahnfahrer Agron Alija. Der 48-Jährige, der mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Karlsfeld bei München wohnt, macht sich große Sorgen um die Zukunft. Bei einem Haushaltseinkommen von rund 3.400 Euro netto steht der Familie ein harter Winter bevor.

Hinzu kommen beunruhigende Nachrichten aus der Ukraine, die das Ehepaar Alija, das selbst den Kosovo-Krieg erlebt hat, zusätzlich beunruhigen. "Ich hätte es einfach nicht für möglich gehalten“, sagt Alija fassungslos, "dass in Europa noch mal so ein bewaffneter Konflikt entsteht“. Ihm schwinde allmählich die Hoffnung, dass die Krise bald zu Ende gehen werde: "Das belastet uns stark."

Depressionen und Angststörungen nehmen zu

Familie Alija ist mit ihren Sorgen nicht allein. Die zahlreichen schlechten Nachrichten belasten aktuell viele Menschen. Bei einigen macht sich das auch psychisch bemerkbar. "Die psychologischen Folgen, die ich in meiner Praxis bemerke, sind immens", sagt Franca Cerutti. Die Psychotherapeutin beobachtet in ihrer Praxis in letzter Zeit vermehrt depressive Störungen und Angststörungen. Insbesondere bei ihren älteren Patientinnen und Patienten habe sie, vor dem Hintergrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine, das Gefühl, "dass wir von einer regelrechten Retraumatisierung ausgehen können“.

Bei vielen Menschen manifestiert sich die psychische Belastung zudem auch in körperlichen Symptomen, sagt Cerutti. Das können Kopfschmerzen und Herzrasen, aber auch Schlafstörungen und Magen-Darm-Beschwerden sein. Dies liege daran, dass das menschliche Gehirn nicht besonders gut darin sei, zu unterscheiden, ob Bilder, die durch die Medien in unseren Kopf gelangen, aus unserer unmittelbaren Umgebung stammten oder virtuelle Darstellungen seien. Dadurch entfalten diese Bilder eine körperlich spürbare Wirkung in Form von Stresssymptomen, erklärt Cerutti.

Was tun, angesichts der schlechten Nachrichten?

Was rät die Psychologin angesichts dieser Belastungen? "Ich empfehle, den Medienkonsum auf bestimmte Zeiten und vielleicht auch nur auf wenige Kanäle zu beschränken“, sagt Cerutti. Wichtig sei, sich mehr im "Hier und Jetzt“ statt im "Da und Dort“ aufzuhalten, um dem Stress entgegenzuwirken. "Das Zweite ist, dass ich meinen Patientinnen und Patienten empfehle, nicht so sehr jetzt sich auf so eine Art Einzelkämpfertum zu beziehen, sondern Kontakte und Beziehungen zu pflegen.“

Zudem empfiehlt Cerutti, sich auf Dinge zu fokussieren, bei denen man selber wirksam werden könne. Das können Kleiderspenden für Flüchtlinge sein oder bestimmte Vorkehrungen für den kalten Winter zu treffen. Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit sei immer die bessere Wahl, als in eine Hilflosigkeit und Ohnmacht zu rutschen, sagt die Psychotherapeutin.

Ängste der Menschen auch von realen Sorgen geprägt

Cerutti betont aber auch, dass die Psychologie keine schnellen Lösungen und keine Abkürzungen böte. Zudem seien die Ängste ja auch von realen Sorgen um zukünftige Einschränkungen geprägt. "Viele Menschen haben aktuell ganz große, große Zukunftsangst", sagt Cerutti – dies könne man nicht einfach wegwischen.

Münchner Runde fragt: Wie können wir gut damit umgehen?

Energiekrise, Inflation, Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt auch wieder steigende Corona-Zahlen. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Viele Menschen haben Ängste – insbesondere auch vor dem sozialen Abstieg. Wie können wir gut damit umgehen? Was macht die aktuelle Situation mit uns persönlich, aber auch mit der Gesellschaft als Ganzes? Und wie schaffen wir es, trotzdem optimistisch zu bleiben?

Darüber diskutieren am Mittwoch, 19. Oktober um 20:15 im BR Fernsehen unsere Gäste: Renate Schmidt, ehemalige Bundesfamilienministerin (SPD), der evangelische Landesbischof in Bayern, Prof. Heinrich Bedford-Strohm, die Psychotherapeutin Franca Cerutti sowie Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.