Inflationsrate knackt in Bayern die Acht-Prozent-Marke

Die Inflation in Deutschland ist im Mai weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte.

In mehreren Bundesländern hat die Inflation die Acht-Prozent-Marke erreicht oder übertroffen - darunter in Bayern mit 8,1 Prozent, in Hessen lag der Anstieg sogar bei 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistischen Landesämter mitteilten.

Energiepreise schießen nach oben - Heizöl um 91 Prozent teurer

Das Bayerische Landesamt für Statistik erklärte dazu, die Inflationsrate werde "in allererster Linie" von den Energiepreisen nach oben getrieben. Für den Bereich Haushaltsenergie und Kraftstoffe mussten Haushalte demnach im Mai 39,5 Prozent mehr aufwenden als im Jahr zuvor. Vor allem Heizöl mit einem Anstieg von 91,1 Prozent und Kraftstoffe mit 40,8 Prozent waren deutlich teurer als im Vorjahr. Auch der Gaspreis liegt um 62,9 Prozent höher, die Kosten für Strom um 23,1 Prozent.

Auch Nahrungsmittel kosten deutlich mehr

Die Preise für Nahrungsmittel zogen im Freistaat im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 9,7 Prozent ebenfalls deutlich an. Besonders stark nach oben gingen die Preise für Fleisch und Fleischwaren (+16,5 Prozent), Molkereiprodukte und Eier (+13,0 Prozent) sowie Brot und Getreideerzeugnisse (+9,8 Prozent). Bei Gemüse (+4,3 Prozent) war die Entwicklung moderater und Obst (-1,0 Prozent) wurde im Vergleich zum Vorjahr sogar günstiger.

Inflation ist auch ohne Energiesektor hoch

Die Statistiker betonten, dass die Jahres-Inflationsrate in Bayern selbst dann noch bei deutlichen 6,2 Prozent läge, wenn man die Preisexplosion bei der Energie infolge des Ukraine-Krieges herausrechnet. Die Energiekosten werden die Inflation aber wohl weiter vorantreiben - auch im Vergleich zum Vormonat April war der Preisanstieg im Energiesektor am ausgeprägtesten: Im Vergleich zum Vormonat April legten die Verbraucherpreise im Mai insgesamt um 1,0 Prozent zu, der Heizölpreis kletterte aber um 4,0 Prozent, Kraftstoffe waren um 2,6 Prozent teurer als im Vormonat, für Nahrungsmittel insgesamt mussten 2,4 Prozent mehr bezahlt werden.

Anstieg der Inflation auf 7,6 Prozent bundesweit erwartet

Die Inflations-Länderdaten fließen in die erste Schätzung für die Entwicklung der Verbraucherpreise in ganz Deutschland ein, die das Statistische Bundesamt noch am Montagnachmittag veröffentlichen will. Ökonomen gehen für Mai von einem Anstieg auf bundesweit 7,6 Prozent aus, nachdem im April mit 7,4 Prozent bereits der höchste Wert seit 1981 gemessen wurde.

Ifo-Experten rechnen mit Abflauen des Preisanstiegs ab Juli

Das Ifo-Institut rechnet immerhin mit einem allmählichen Abflauen der Inflation ab Jahresmitte. Grund dafür ist, dass im Mai erstmals seit Monaten der Anteil der Firmen sank, die ihre Preise in den kommenden drei Monaten erhöhen wollen, wie die Münchner Wirtschaftsforscher bei einer Umfrage herausfanden.

Diese Tendenz spreche dafür, dass die Monatsraten der Inflation in der zweiten Jahreshälfte langsam von über sieben Prozent auf unter sechs Prozent sinken dürften, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Für das Gesamtjahr rechnen wir mit rund sechs Prozent", fügte er hinzu.