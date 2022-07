Inflation: Diakonie will 100-Euro-Zuschlag für ärmere Haushalte

Die Diakonie fordert eine rasche finanzielle Entlastung von einkommensschwachen Haushalten. Sie litten überproportional stark unter der rasanten Teuerung, erklärte der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, am Mittwoch in Berlin. Er schlägt vor, einen Krisenmechanismus für soziale Notlagen einzuführen. Dazu müsse das Parlament einen entsprechenden Notlagenparagraf beschließen.

Einkommensschwache Haushalte bis zu fünfmal stärker belastet

Einkommensschwache Menschen sollten mindestens 100 Euro pro Monat für eine Dauer von sechs Monaten erhalten. Nach einer von der Diakonie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) beauftragten Expertise belasten die derzeitigen Preissteigerungen einkommensschwache Haushalte bis zu fünfmal stärker als einkommensstarke. Ärmere sind demnach stärker betroffen, weil sie von vornherein einen größeren Anteil ihres Einkommens für den Grundbedarf aufwenden müssen, also für Energie und Lebensmittel, wo sich die Inflation derzeit besonders stark bemerkbar macht. Mehrausgaben könnten sie zudem schwerer oder gar nicht durch Erspartes ausgleichen.

Der Studie zufolge geben die einkommensschwächsten 20 Prozent der Haushalte nahezu zwei Drittel (62,1 Prozent) ihres Konsums für Nahrungsmittel, Wohnen und Haushaltsenergie aus; bei den einkommensstärksten 20 Prozent seien es nur 44,1 Prozent.

Acht Millionen Menschen in Deutschland leben von existenzsichernden Leistungen

Das DIW-Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die bereits beschlossenen Entlastungspakete zwar Wirkung zeigten und auch einkommensschwächere Haushalte stärker davon profitierten als reichere. Die Maßnahmen wie die Energiepreispauschale, Einmalzahlungen und Heizkostenübernahme reichten aber nicht aus, um die Belastung vollständig zu kompensieren, heißt es darin.

Diakonie-Präsident Lilie sagte, acht Millionen Menschen in Deutschland lebten von existenzsichernden Leistungen. Dazu kämen Familien sowie Rentnerinnen und Rentner, deren Einkommen knapp oberhalb der Anspruchsgrenze für Sozialleistungen liege und die nun wegen der Inflation in Armut rutschen könnten. Sie müssten vorrangig entlastet werden. Der Vorschlag der Diakonie, zumindest allen Leistungsbeziehern einen Zuschlag zu zahlen, würde nach seinen Worten den Staat 5,4 Milliarden Euro kosten.

Inflation bleibt auf hohem Niveau

Datengrundlagen für die Berechnungen des DIW sind nach eigenen Angaben die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) sowie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP). Im Gutachten wird zunächst die Inflationsentwicklung insgesamt und dann nach den einzelnen Konsumbereichen beschrieben.

Die Inflation hat sich in Deutschland im Juni leicht abgeschwächt, bleibt aber auf hohem Niveau. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,6 Prozent.