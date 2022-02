Reinhard Ploss: Aufbruch in den 2000er-Jahren war faszinierend

Die Corona-Pandemie hat es schonungslos offengelegt: Wenn es um Fragen der Digitalisierung geht, dann ist Deutschland oft weit von der Weltspitze entfernt. Gerade in Behörden und Ämtern wird oft noch mit Zettel und Papier hantiert. Ein Zustand, den Reinhard Ploss schon seit Jahren kritisiert. Der langjährige Chef des Chip-Konzerns Infineon tritt in wenigen Wochen aus Altersgründen ab. Im Interview der Woche mit BR 24 fordert er mehr Anstrengung rund um die Digitalisierung.

Während Corona-Pandemie: Schnellkurs in digitaler Technik

Schülerinnen und Schüler daheim vor dem Bildschirm statt im Klassenzimmer, Beschäftigte in der Videokonferenz aus dem Home Office, Essensbestellungen per App. Für viele Deutsche waren die vergangenen beiden Corona-Jahre so etwas wie ein Schnellkurs in Digital-Technik. Auch Infineon-Chef Reinhard Ploss hat viele seiner Mitarbeiter lange nicht mehr persönlich getroffen. Für den Manager, der Deutschlands größten Halbleiterkonzern knapp 10 Jahre lang geführt hat, eine neue Erfahrung. Ploss, der sich schon von Berufs wegen intensiv mit High Tech beschäftigt, zieht ein durchwachsenes Fazit, wenn es darum geht, dem Digitalisierungs-Standort Deutschland eine Note auszustellen.

Automobilbranche und Maschinenbau gut aufgestellt in Deutschland

Es gäbe Bereiche wo Deutschland gut unterwegs sei. Wo aus technologischer und industrieller Kompetenz wie zum Beispiel in den Sektoren Automobil und Maschinenbau einiges vorangehe, so Ploss. In vielen anderen Bereichen, wie z. B. der Computerindustrie, der Datennutzung und der Mehrwert aus Daten und Plattformökonomien, da sind Deutschland und Europa aber weiter hinten.

Digitaleres Staatswesen wichtig für schnellere Digitalisierung

Es sei ganz wichtig, dass man in den defizitären Bereichen eigenständiger werde, so Ploss. Er betonte, dass auch der Aspekt der Fertigung sehr wesentlich sei. Man müsse auch natürlich daran denken, diese Produkte zu entwickeln und dann die Produkte in die Anwendungen und in die Systeme zu bringen. Und es sei seiner Meinung nach notwendig, dass durch ein digitaleres Staatswesen die allgemeine Digitalisierung wesentlich unterstützt werden könne. Ämter und Behörden müssten Vorreiter werden und die Möglichkeiten, die bereits vorhanden seien, auch nutzen. Die neue Staatsregierung sei aber offen, für die Fragen rund um die Digitalisierung.

Wegen Chip-Mangel: Neue Chip-Fabriken ansiedeln

Der eklatante Chipmangel der vergangenen Monate und die globalen Lieferschwierigkeiten haben auch in Brüssel die Alarmglocken schrillen lassen. Sie haben gezeigt, wie abhängig Autobauer, aber auch die Hersteller von Maschinen oder Kühlschränken von Elektronik-Lieferungen aus Fernost sind. Nun will man gegensteuern, zum Beispiel durch die Ansiedelung neuer Chip-Fabriken. Ein erster, wichtiger Schritt, wie Infineon-Chef Ploss findet.

Infineon will Milliarden in Produktion stecken

Die Halbleiterindustrie ist eine sehr zentrale Industrie. Und mit ihrem Verschwinden erhöht sich auch das Risiko, in einem weiteren Schritt in den anderen Industrien zurückzufallen. Man kann es sich also nicht erlauben, dass man ohne diese Technologie dastehe, so Ploss im Interview mit BR 24. Und da müsse man die richtigen Schritte tun. Keine Entwarnung gibt Ploss beim Thema Chip-Mangel. Dieser werde ganze Industrie-Branchen wie den Auto-Sektor wohl noch über viele Monate begleiten. Infineon will auch in den nächsten Jahren Milliarden in seine Produktion stecken.