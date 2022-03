Infektionsschutzgesetz: Wie viel Freiheit lässt Corona zu?

Man möchte nicht in seiner Haut stecken. Da steht Karl Lauterbach am Rednerpult des Bundestags und muss ein Gesetz verteidigen, von dem er sich offenkundig mehr gewünscht hätte. Monatelang hat er die Rolle des Mahners ausgefüllt: in Talkshows, auf Twitter, hier im Parlament. Und nun fällt dem Mediziner mit SPD-Parteibuch die Aufgabe zu, für ein geändertes Infektionsschutzgesetz zu werben, das erkennbar die Handschrift der FDP trägt. Und als wäre das nicht Bürde genug, hat er auch diesmal etliche Zwischenrufe aus den Reihen der AfD zu parieren. Zwischenrufe, deren Urheber nach Lauterbachs Worten die Opfer der Corona-Pandemie verhöhnen.

Lauterbach weist "Lügner"-Vorwurf der AfD zurück

Trotz dieses Schlagabtauschs war es doch ein besserer Tag für die parlamentarische Debattenkultur, als es zunächst den Anschein hat. Denn ungeachtet der verbalen Angriffe vom rechten Rand – Lauterbach wird etwa als "Lügner" bezeichnet, was er scharf zurückweist – gelingt dem Bundestag insgesamt eine sachliche Debatte darüber, wie viel Freiheit der Staat den Bürgerinnen und Bürgern zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie zurückgeben soll – oder gar muss.

Gesundheitsminister wirbt für allgemeine Impfpflicht

Der Gesundheitsminister macht klar: Vollständige Freiheit ist aus seiner Sicht erst möglich, wenn eine allgemeine Impfpflicht durchgesetzt wird. Solange aber ein relativ hoher Bevölkerungsanteil ungeimpft sei, darunter viele Ältere mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf, seien Einschränkungen erforderlich. Aber eben nicht im bisherigen Umfang, weil Omikron bisher glücklicherweise nicht zur befürchteten Überlastung der Krankenhäuser geführt habe.

Kombination aus "Basisschutz" und Hotspot-Regeln

Aus diesem Grund ist es Lauterbach zufolge rechtlich nicht möglich, die bisherigen Corona-Maßnahmen im ganzen Land in Kraft zu lassen. Deshalb plädiert er für jene Kombination aus "Basisschutz" – wie es die Ampel-Koalition nennt – und der Möglichkeit, schärfere Regeln für Corona-Hotspots zu beschließen. In solchen Regionen sind auch in Zukunft etwa erweiterte Maskenvorschriften möglich.

In Zukunft keine Zugangsregeln mehr

Mit dem geänderten Gesetz kehren also nicht alle Freiheiten in den Alltag der Menschen zurück, aber eben doch eine ganze Reihe: Wer ins Kino, ins Restaurant oder ins Fußballstadion geht, braucht in der Regel künftig keinen 2G- oder 3G-Nachweis mehr. Und auch die Maskenpflicht in Innenräumen entfällt weitgehend. Man mag das falsch finden – unstrittig ist, dass der Staat mit den Lockerungen mehr Freiheit für den Einzelnen ermöglicht.

Wegfall der Maskenpflicht im Supermarkt umstritten

Wer aber Freiheit zurückgewinnt, auf dessen Schultern lastet mehr Verantwortung. Ein Gedanke, der in der Bundestagsdebatte eine große Rolle spielt. Andrea Lindholz, CSU-Abgeordnete aus Aschaffenburg, illustriert das mit dem Beispiel von Menschen, die wegen einer Vorerkrankung ein besonders hohes Corona-Risiko haben.

Sie könnten zwar Gaststätten meiden und sich privat mit weniger Leuten treffen – das schon. Aber Lebensmittel müssten ja wohl auch Vorerkrankte einkaufen, so Lindholz. Selbst dann, wenn andere im Supermarkt keine Maske mehr tragen. Und an die Ampel-Fraktionen richtet Lindholz die Frage, wie die Koalition den Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen vor diesen Menschen rechtfertigen will.

FDP: Staat kann nicht alles regeln

Christine Aschenberg-Dugnus entgegnet ihr, dass eine FFP2-Maske für den Schutz der eigenen Gesundheit ausreichend sei. Im Übrigen könne man nicht alles staatlich vorschreiben. Die FDP-Gesundheitspolitikerin nennt als Positiv-Beispiel gesonderte Öffnungszeiten für Ältere: Schutzkonzepte wie dieses funktionieren nach Ansicht von Aschenberg-Dugnus ganz ohne staatliche Kontrolle.

Ein Argument, das Susanne Ferschl von der Linken nicht gelten lässt. Bei der Maskenpflicht gehe es nicht in erster Linie um Eigenschutz, sagt die Allgäuer Abgeordnete. Sondern um den Schutz der anderen – vor allem der sogenannten vulnerablen Gruppen.

Grüne: Anderes Freiheitsverständnis als FDP

Und auch in den Reihen der Mehrheitsfraktionen gibt es Abgeordnete, die das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung in der jetzigen Pandemielage anders austarieren als die Liberalen – zum Beispiel Andreas Audretsch. Der Grünen-Abgeordnete macht deutlich, dass sich seine Partei eine Beibehaltung der Maskenpflicht in Innenräumen gewünscht hätte – aus Rücksicht auf die Verletzlichen in unserer Gesellschaft: "Wenn sich Menschen mit Vorerkrankungen zuhause einschließen müssen, […] ist das nicht mein Verständnis von Freiheit." Eine Einschätzung, mit der er in seiner Fraktion nicht alleinsteht, wie der folgende Applaus zeigt.

Mit Ja stimmen die Grünen trotzdem, wenn auch unter Murren. Und so beschließt der Bundestag das Gesetz mit der Ampel-Mehrheit. Kurz darauf passiert es auch den Bundesrat und kann damit zum Wochenende in Kraft treten. Die Diskussion darüber, wie viel Freiheit man in der Pandemie verantworten kann, ist damit aber nicht beendet – im Gegenteil. Sie wird uns auch in den kommenden Monaten begleiten. Und die heutige Bundestagsdebatte zeigt: Die breite Mehrheit der Abgeordneten ist bereit, diese Diskussion mit großer Ernsthaftigkeit zu führen.