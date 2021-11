Infektionsschutzgesetz: Was bringt die dritte große Änderung?

Zu Beginn der Pandemie hatten die Corona-Maßnahmen der Bundesländer nur eine sehr vage Rechtsgrundlage. Ob Kontaktbeschränkungen, Betriebsschließungen oder Ausgangssperren – alles wurde im Frühjahr 2020 auf Paragraf 28 Bundesinfektionsschutzgesetz gestützt. Eine sogenannte Generalklausel ohne besonders konkrete Voraussetzungen.

Im Laufe der Monate änderte der Bundestag die Rechtsgrundlagen mehrfach – nun steht wieder eine Änderung an. Aus Sicht der Ampel-Fraktionen soll es eine weitere Anpassung "bis zu einer grundsätzlichen Überarbeitung" des Infektionsschutzgesetzes sein.

Rückblick: die ersten Änderungen

Begonnen hatte die Dauerrenovierung des Gesetzes, nachdem im Laufe des Sommers 2020 Gerichte Zweifel daran geäußert hatten, dass die Generalklausel des Infektionsschutzgesetzes tatsächlich dauerhaft als Rechtsgrundlage ausreicht für all die Corona-Maßnahmen der Bundesländer.

Denn das System ist so: Die Landesregierungen können per Verordnung Regeln zum Infektionsschutz treffen – allerdings nur in dem Rahmen, denen ihnen der Bundesgesetzgeber dafür vorgibt. Das heißt, die Länder brauchen für ihre Corona-Maßnahmen eine Rechtsgrundlage, die der Bundestag beschließen muss. Und die Generalklausel in Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz hätte als Rechtsgrundlage wahrscheinlich nicht dauerhaft ausgereicht.

Die "epidemische Lage"

Im November reagierte der Gesetzgeber schließlich und fügte Paragraf 28a in das Infektionsschutzgesetz ein. Die neue Vorschrift enthält einen ausführlichen, detaillierten Katalog, welche Corona-Maßnahmen die Bundesländer erlassen können – von der Maskenpflicht, über Kontaktbeschränkungen bis hin zu Betriebsschließungen.

Eine Voraussetzung für all diese Maßnahmen war und ist: die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag. Eine Feststellung, die der Bundestag Ende März 2020 das erste Mal getroffen und seitdem immer wieder verlängert hatte. Zuletzt am 25. August um weitere drei Monate.

"Bundesnotbremse": Inkraft- und Außerkrafttreten

Die Bundesländer machten sehr unterschiedlich Gebrauch von den Möglichkeiten, die ihnen in dem Katalog eingeräumt werden. Als die Infektionszahlen während des vergangenen Winters immer weiter stiegen, wurde deshalb der Ruf nach bundesweit einheitlichen Corona-Maßnahmen laut.

Daraufhin erließ der Bundestag als parlamentarischer Gesetzgeber die sogenannte Bundesnotbremse. Damit wurde ein weiterer Paragraf ins Infektionsschutzgesetz eingefügt: 28b. Der schrieb – im Gegensatz zu den durch die Landesregierungen per Verordnung festgelegten Maßnahmen zwingend per Bundesgesetz – bestimmte Corona-Maßnahmen bundesweit fest. Eine Umsetzung durch die Länder brauchte es nicht mehr. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Schul- und Betriebsschließungen galten automatisch ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100.

Ende Juni trat die Bundesnotbremse wie geplant außer Kraft. Wobei die Infektionszahlen zu diesem Zeitpunkt schon länger unter der Schwelle von 100 lagen, so dass die Maßnahmen sowieso nicht mehr galten.

Corona-Maßnahmen auch ohne epidemische Lage

Die Ampel-Fraktionen wollen das Infektionsschutzgesetz nun erneut ändern. Das liegt daran, dass sie die epidemische Lage nicht verlängern wollen. Denn damit verbunden sind auch besondere Befugnisse der Bundesregierung zum Erlass von Rechtsverordnungen. SPD, Grüne und FDP schreiben in ihrem Gesetzentwurf von "exekutive(n) Sonderrechte(n)" – "umfangreiche(n) Kompetenzen", deren "Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen mit zunehmender Dauer der Pandemie größer werdenden Zweifeln ausgesetzt ist".

Weil ein Ende der Pandemie aber noch nicht absehbar sei, sollen die Bundesländer künftig unabhängig von der Feststellung einer epidemischen Lage zumindest Corona-Maßnahmen mit "geringer Eingriffstiefe" treffen können. Sprich: Maßnahmen, die Grundrechte nur leicht beschränken.

Was die Länder künftig in Eigenregie beschließen könnten

Dazu sollen nach dem Gesetzentwurf zählen: Abstandsgebote, Maskenpflicht, 2G- und 3G-Nachweispflichten in Verbindung mit Zugangsbeschränkungen etwa in der Gastronomie oder in Hotels, Hygienekonzepte – auch mit Personenobergrenzen, Kontaktnachverfolgung in Restaurants und bei Veranstaltungen, Auflagen für Schulen, Unis und Kitas.

Damit wird es weiterhin eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für entsprechende Corona-Maßnahmen durch die Bundesländer geben – ob und wie die Bundesländer davon Gebrauch machen, bleibt aber ihnen überlassen. Trotz bundesweit einheitlicher Rechtsgrundlage kann es also wie gehabt zu regional durchaus unterschiedlichen Regeln kommen.

Ein Riegel vor Lockdown-Sonderwegen

Einen Lockdown, wie es ihn im vergangenen Jahr gab, mit Schul- und Betriebsschließungen, können die Länder aber nicht mehr verhängen – beziehungsweise erst dann, falls doch wieder eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wird.