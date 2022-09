Bundestag beschließt Corona-Regeln für Herbst und Winter

Der Corona-Herbst steht vor der Tür. Und der Winter auch. Darum hat die Ampelkoalition am Donnerstag mit Änderungen des Infektionsschutzgesetzes die Zeichen wieder mehr auf FFP2-Maskenpflicht gestellt. Bei der namentlichen Abstimmung stimmten am Donnerstag in Berlin 386 Abgeordnete für und 313 gegen das neue Infektionsschutzgesetz - bei drei Enthaltungen.

Dem Gesetz muss nun noch der Bundesrat zustimmen, er will sich am 16. September damit befassen. Die derzeitige Regelung läuft am 23. September aus.

Maskenpflicht in Fernzügen und medizinischen Einrichtungen

Die neuen Regeln sehen vor, dass ab 1. Oktober in Fernzügen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern ebenso eine FFP2-Maske getragen werden muss wie in ambulanten medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen. In Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern müssen zudem negative Tests vorgelegt werden. In Flugzeugen soll die Maskenpflicht dagegen nicht gelten. Bei Bildungseinrichtungen soll es nur noch im Bedarfsfall eine Maskenpflicht für weiterführende Schulen geben.

Länder können Regeln im Bedarfsfall nachschärfen

Außerdem sollen die Bundesländer ab Oktober bis zum 7. April je nach Infektionslage eine Maskenpflicht auch im Öffentlichen Nahverkehr oder für Innenräume erlassen können. Allerdings darf - etwa in Restaurants, Kultur- und Sportstätten - dann jeder die Maske weglassen, der oder die einen aktuellen negativen Test vorzeigt oder auch einen Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus.

Noch härtere Maßnahmen - wie etwa eine Maskenpflicht im Außenbereich - können die Länder bei einer Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens beschließen. Dafür ist dann aber jeweils ein Parlamentsbeschluss erforderlich.

Bayern verlängert Corona-Regeln um zwei Wochen

Bayern hat unterdessen beschlossen, seine Corona-Regeln um zwei Wochen zu verlängern. Wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mitteilte, gilt somit bis zum 23. September die 16. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Nach Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes werde eine weitere Übergangsregelung bis zum Ende des Monats geschaffen.

Holetschek sagte, die Corona-Entwicklung werde genau beobachtet. Je nach Lage werde entschieden, ob neue Maßnahmen erforderlich seien oder nicht. Die Zahlen nach dem Corona-Sommer seien vergleichsweise niedrig, aber der Herbst und ein wahrscheinlicher Anstieg der Corona-Infektionszahlen stünden vor der Tür. Darauf müsse man vorbereitet sein, so der Minister. Das Ziel sei es, vor allem vulnerable Gruppen zu schützen.

(Mit Material der Agenturen KNA und epd)