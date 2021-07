Infektiologe Spinner: "Wir müssen weg von den Inzidenzwerten"

Bisher werden Corona-Maßnahmen vor allem an der Sieben-Tage-Inzidenz ausgerichtet. Sie gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Dieser Wert alleine könne nur eine Grundlage bilden, um den Verlauf der Corona-Pandemie einzuschätzen, erklärte der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar im Gespräch mit dem BR. Er betonte: "In jedem Fall müssen wir weg von den Inzidenzwerten."

Die Auslastung der Kliniken sowie der Intensivstationen müssten unbedingt als wesentliche Bausteine in einen Indikatorenmix hinzugenommen werden, sagte Spinner. Denn es gehe vor allem darum, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden und die Pandemieausbreitung so zu steuern, dass ein weitgehend normales Gesellschaftsleben möglich sei.

Inzidenz lange zuverlässiger Parameter

Über die Inzidenzwerte zu diskutieren, lohne sich aber trotzdem, so Spinner. Sie seien lange ein zuverlässiger Steuerungsparameter bei der Pandemiebekämpfung gewesen, doch inzwischen sei man in einer komplett anderen Situation.

Mittlerweile sei jeder zweite Deutsche geimpft, die Auslastung in den Kliniken habe sich verändert. Wie bei anderen Infektionskrankheiten gehe es darum, vor allem die schweren Verläufe zu verhindern, die in die Klinik führten. Deshalb sei entscheidend, wer sich in den Krankenhäusern befinde und wie viele Menschen auf Intensiv- und Normalstationen seien. Deshalb brauche es auch andere Steuerungsparameter als nur die Inzidenz.

Die wirksamste Steuerung ergibt sich nach Meinung des Infektiologen durch eine Kombination verschiedener Parameter: Nämlich der Infektions-Inzidenz, der Auslastung der Kliniken und der Anzahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen.