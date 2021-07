Infektiologe Salzberger: "Vierte Welle wird anders sein"

Die Sorge vor einer möglichen vierten Welle und der sich ausbreitenden Delta-Variante greift um. Der bayerische Innenminister Joachim Hermann (CSU) sagte, dass er keine erneuten Einschränkungen plane.

Im Gespräch mit BR24 erklärte Professor Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum Regensburg, dass eine vierte Welle möglicherweise weniger schlimme Krankheitsverläufe mit sich bringen werde:

"Eine vierte Welle wird tatsächlich anders sein, weil viele der Risikopatienten schon geimpft sind. Und wir hoffen, dass die Krankenhäuser damit eben nicht so belastet werden, dass die Krankenzahlen nicht so hoch sind." Bernd Salzberger, Infektiologe

Schutz durch hohe Impfquote

In der aktuellen Debatte wird auch vor Hysterie gewarnt. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte, dass die Delta-Variante zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher sei. Dem widerspricht Salzberger mit Blick auf die häufigeren Krankenhauseinweisungen in Großbritannien. Trotzdem habe Deutschland eine Chance, die vierte Welle abzubremsen:

"Wir sind mit der Impfquoten ungefähr vier Wochen hinter den Engländern hinterher. Das heißt, wir können es noch ein Stück besser machen. Wir können auch noch aufholen mit dem Impfen und damit die Krankenzahlen niedrig halten. Das hängt davon ab, wie viele Menschen wir wirklich zweimal geimpft haben." Bernd Salzberger, Infektiologe

Zu wenige unter 40-Jährige geimpft

Mittlerweile sind mehr als ein Drittel der Deutschen vollständig geimpft. Die Bundesregierung hat kürzlich in Aussicht gestellt, bis Ende Juli jedem ein Impfangebot machen zu können, also früher als zunächst angekündigt. Ausreichend für eine Herdenimmunität ist die aktuelle Impfquote laut Professor Salzberger nicht. Bei den unter 40-Jährigen seien noch zu wenige immunisiert. Das birgt Risiken.

Auch für Kinder gibt der Virologe noch keine Entwarnung: "Kinder werden in der vierten Welle mehr Infektionen mitmachen als in der ersten und zweiten Welle", sagt Salzberger voraus.

Von einer Erkrankung seien Kinder trotzdem extrem selten betroffen. Wichtig sei, dass empfindliche Eltern vor einer Infektion geschützt sind.

Impfung für alle über 18 Jahre

Damit sich die Lage in Deutschland angesichts der Delta-Variante nicht weiter zuspitzt, empfiehlt Professor Salzberger, so viele über 18-Jährige wie möglich zu impfen. Er erwartet zudem, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung für Jugendliche revidieren wird, damit diese sich auch impfen lassen können. Denn sie werden während einer möglichen nächsten Welle eine große Rolle spielen. Wenn sich zeigt, dass die Impfung auch bei Kindern gut wirkt, erwartet Salzberger, dass auch sie bald an der Reihe sein werden.